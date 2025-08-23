프리미엄 민간임대 주거상품 ‘디애스턴 한남’ 관심 집중

서울 용산구 한남동에 들어서는 프리미엄 민간임대아파트 ‘디애스턴 한남’이 주택시장에서 이목을 끌고 있다. 단지는 지하 3층~지상 15층, 전용면적 59~84㎡ 총 168세대로 구성된다.민간임대 방식으로 공급되는 만큼 청약 자격이나 세금 부담에서 자유롭다는 점이 가장 큰 장점이다. 청약통장이 필요 없고 만 19세 이상이면 누구나 청약이 가능해 접근성이 높으며, 별도의 청약 자격 제한도 없다. 거주 기간은 최대 10년까지 가능하고 이후에는 분양 전환이 보장된다.또한 임대주택은 취득세와 등록세가 부과되지 않고, 주택 수에도 포함되지 않아 재산세와 종합부동산세 부담이 전혀 없다. 무주택자는 청약 자격 유지와 재당첨 제한에 대한 걱정이 없으며, 높은 보증금 역시 보증보험 가입이 의무화돼 안전성이 확보된다.입지 여건도 뛰어나다. 단지는 경의중앙선 한남역 도보 2분 거리의 초역세권 입지를 확보했으며, 한남대교 초입에 위치해 남산1호터널, 강변북로, 올림픽대로 등 주요 도로망 접근성이 우수하다. 강남과 강북을 잇는 교통 요지로 손꼽히며, 한강 조망까지 가능하다.생활 인프라도 풍부하다. 리움미술관, 고메이494, 순천향대학병원 등 수준 높은 문화·의료시설이 인근에 밀집해 있고, 한남초와 용산국제학교 등 교육환경도 우수하다. 강남 학원가 이동도 수월해 자녀 교육 여건이 뛰어나며, 한강공원·남산·용산공원·매봉산공원 등 녹지가 가까워 주거 쾌적성도 높다.세대 내부는 면적과 타입별 특화 설계가 적용된다. 특히 150년 이상의 역사를 가진 글로벌 주방 브랜드 콜러(KOHLER)와 270년 전통의 유럽 명품 빌레로이앤보흐(Villeroy&Boch)가 주방 디자인과 인테리어 마감에 참여해 디테일을 살린 고급스러운 공간을 구현했다.공용공간 역시 프리미엄 주거에 걸맞게 조성된다. 세대당 2.17대의 넉넉한 주차 공간이 제공되며, 카페테리아, 피트니스, 사우나, 실내 골프장 등 다양한 어메니티가 마련될 예정이다. 이와 함께 조식 서비스, 발렛 서비스, 세탁 서비스, 세대창고 등 호텔급 컨시어지 서비스가 도입돼 차별화된 생활 품격을 완성한다.한경머니 온라인뉴스팀 기자 moneynews@hankyung.com