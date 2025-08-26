생활 인프라 완비에 남양주시 ‘마석역 더힐552’ 눈길

아파트 입지를 평가할 때 교통망은 늘 최우선 고려사항으로 꼽힌다. 하지만 실제 거주 경험에서 체감되는 편리함은 교통보다 생활 인프라에서 갈린다. 출근길이 조금 더 걸리더라도 집 앞에서 장을 보고, 아이가 도보로 학교에 다니며, 필요할 때 병원과 관공서를 편하게 찾을 수 있다면 주거 만족도는 달라진다. 최근 수도권 분양 시장에서 ‘생활지(生活地)’라는 개념이 주목받는 이유가 여기에 있다.신도시 사례를 떠올려 보면 이 차이는 더욱 명확하다. 판교·광교·동탄 등 대규모 신도시는 개발 초기에 생활 인프라가 미비해 입주민들의 불편함이 컸다. 대형 마트나 관공서, 병원과 같은 필수 시설이 갖춰지기 까지 2~3년이 걸렸고, 그 사이 입주민들은 차를 타고 인근 도시로 생활 편의를 해결해야 했다. 입주 초기의 불편함이 분양 시장에서 신도시 단지들의 약점으로 꼽혀왔던 것도 이 때문이다.반면 남양주시 마석 생활권은 이미 생활 인프라가 완비된 지역으로, 신도시와는 다른 출발선에 서 있다. 화도읍 묵현리 일대는 마석역을 중심으로 주거지와 상업·행정 기능이 밀집된 생활권이 형성돼 있으며, 신규 단지 입주와 동시에 완성된 생활 인프라를 누릴 수 있다. 교통 접근성과 더불어 ‘살아보기 좋은 환경’이라는 점에서 실수요자들의 관심을 끄는 배경이다.실제 생활 환경을 살펴보면, 교육 인프라로는 화도초, 심석초·중·고 등 초·중·고가 가까이 자리한다. 자녀의 안전한 통학이 가능하고, 인근 사교육시설도 고르게 분포해 교육 여건이 탄탄하다. 쇼핑 편의성 역시 장점이다. 롯데마트, 하나로마트 등 대형 마트와 생활 편의 매장들이 가까이에 있어 ‘차 없이도 생활 가능한’ 입지를 갖췄다.또한 주민센터, 우체국, 은행, 화도행정복지센터 등 관공서와 금융기관이 인접해 있어 각종 행정업무와 금융서비스도 빠르게 해결할 수 있다. 여기에 종합병원과 전문병원을 비롯해 의원, 약국 등 다양한 의료 인프라가 형성돼 있어 응급 상황 대응은 물론, 정기 건강관리까지 가능한 구조다.이 같은 생활 기반 인프라는 ‘마석역 더힐552’에 큰 장점으로 작용한다. 총 552세대 규모, 전용 60·76·84㎡ 중소형 평면으로 조성되며 약 6,400세대에 달하는 대규모 주거지구 내 핵심 입지에 자리한다. 입주와 동시에 이미 갖춰진 생활권을 공유할 수 있으며, 대규모 수요를 기반으로 한 상권 확장 가능성도 높다.특히 GTX-B(예정)와 제2경춘연결민자도로 추진 등 교통 호재가 더해지면 서울 강남·여의도권과의 접근성이 크게 개선된다. 이는 단순히 출퇴근 편리성을 넘어, 외부 유입 인구가 늘어나며 지역 생활 인프라가 더욱 강화되는 선순환을 만들어낼 것이다.생활 인프라가 완비된 입지의 신규 단지는 입주 초기의 불편함이 없고, 실거주 만족도와 시세 방어력 모두에서 우위를 갖는다. 마석역 더힐552는 교통·자연·생활환경의 삼박자를 갖추면서도 ‘생활지로서의 완성도’를 확보한 단지라는 점에서 실수요자들에게 매력적인 대안으로 부상하고 있다.한경머니 온라인뉴스팀 기자 moneynews@hankyung.com