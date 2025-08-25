사진=제노솔루션 제공

금융 전문 ICT 기업 제노솔루션은 최근 금융감독원의 심사를 통과해 전자금융업자 등록을 완료했다고 밝혔다. 이번 등록을 통해 제노솔루션은 전자지급결제대행업(PG) 및 연관된 다양한 금융 플랫폼 구축 및 운영 사업을 수행할 수 있는 법적 자격을 갖추게 됐다.그동안 제노솔루션은 클라우드 인프라, VDI 가상화 솔루션을 바탕으로 다양한 산업군의 디지털 전환을 지원해 왔으며, 특히 보안성과 확장성이 검증된 SaaS 기반 기술 역량을 바탕으로, 중소기업 대상의 금융 클라우드 인프라, 클라이언트 기반 VDI 인프라 서비스 등을 선보여 왔다.이를 바탕으로 전자금융업 중에서도 전자지급결제대행업(PG)을 영위할 수 있는 자격을 부여받게 됨에 따라 제노솔루션이 해당 사업에 포함되는 영역 내에서 다양한 서비스를 선보일 수 있게 되었고 또한 안정적인 재무 상태와 함께 높은 수준의 정보보안 역량을 공식적으로 인정받는 계기가 되었다.제노솔루션 관계자는 “이번 등록은 단순한 금융서비스를 넘어 전자금융업 등록 컨설팅을 포함 다양한 솔루션을 제공하겠다는 회사의 방향성을 제도적으로 뒷받침하는 중요한 이정표”라며 “기업들이 금융 업무까지 클라우드 환경에서 효율적으로 처리할 수 있도록 기술과 신뢰를 모두 갖춘 플랫폼을 만들어가겠다”라고 밝혔다.한경머니 온라인뉴스팀 기자 moneynews@hankyung.com