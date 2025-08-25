죄수의 딜레마 게임에서 가장 우수한 해법으로 확인

상대를 거울처럼 비추며 신뢰와 경계 결정하는 '팃포탯'

개인, 기업, 국제 외교, AI 알고리즘까지 활용

상호 보복의 악순환을 깨는 것은 단 한번의 관용

로버트 액설로드의 <협력의 진화(The Evolution of Cooperation)>는 팃포탯 전략을 통해 신뢰와 경계의 균형 속에서 협력이 살아남는 원리를 설명한다. ©Apple Books

2018년 스타벅스 매장 흑인 고객 체포 사건 이후 사람들은 대규모 불매운동과 시위를 진행했다. ©한국경제DB

헌 옷을 수선하고 중고 제품을 사고팔 수 있는 ‘파타고니아 원 웨어 프로그램’은 반복적인 협력을 통해 모두에게 이익을 돌려주는 시스템이다. ©Patagonia

챗GPT는 팃포탯 알고리즘처럼 사용자와의 대화를 신뢰와 피드백에 따라 조율하며 협력적인 상호작용을 이어간다.