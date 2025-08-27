GTX-A 도보권 입지·무이자 조건… GTX운정역 서희스타힐스 공급

수도권 분양 시장이 강화된 대출 규제 속에서 실수요자 중심으로 재편되고 있다. 최근 공급이 진행 중인 ‘GTX운정역 서희스타힐스’는 광역 교통망과 생활 인프라를 기반으로 한 입지 경쟁력에 더해, 실거주 수요자에게 유리한 금융 조건을 갖춰 관심을 끌고 있다.단지는 GTX-A 운정역 도보권에 자리한다. GTX-A 노선은 최고 시속 180km로 운행되며, 운정에서 서울역까지 약 20분, 삼성역까지 약 30분 내 이동이 가능하다. 향후 수서역을 통한 SRT 연계까지 고려하면 수도권 남부와 전국 주요 도시로의 접근성이 크게 확장된다. 국토교통부가 운정역 환승센터 조성을 검토 중이라는 점도 입지 가치를 높이는 요인으로 거론된다.이와 함께 파주권의 도로망도 확충이 이어지고 있다. 자유로, 제2자유로, 서울문산고속도로 등을 통한 광역 교통망이 이미 구축돼 있으며, 운정신도시 전반에 계획된 교통 인프라가 현실화될 경우 서울 및 경기 주요 지역 접근성은 한층 강화될 전망이다.생활 여건 역시 자족형 구조를 갖추고 있다. 단지 주변으로 이마트, 롯데백화점, 파주 프리미엄 아울렛 등이 위치해 있으며, 킨텍스와의 접근성도 확보돼 있다. 향후 스타필드 빌리지 조성까지 예정돼 있어 생활·문화 소비 환경은 더욱 확대될 것으로 보인다.쾌적한 주거 환경도 장점이다. 운정호수공원, 새암공원, 한빛공원 등 대규모 녹지가 단지와 가깝고, 공공체육시설·도서관 등 생활기반시설도 밀집해 있다. 파주시는 운정권역을 중심으로 스마트시티 개발과 지식산업센터, 물류거점 조성에 속도를 내고 있어, 주거와 업무의 복합적 기능을 갖춘 도시 기반으로 성장하고 있다.이번 단지는 금융 조건에서도 실수요자들의 부담을 줄이는 방안을 마련했다. 중도금 전액 무이자 혜택이 적용돼 초기 비용 압박을 낮췄으며, 발코니 무상 확장 등 기본 부담을 덜어주는 조건이 더해졌다. 최근 정부가 시행한 6·27 가계부채 관리 강화 방안으로 주담대 한도가 축소되고 생애최초 LTV도 낮아지면서, 합리적인 분양가와 금융 조건을 동시에 갖춘 단지의 경쟁력이 커지고 있다는 평가가 나온다.특히 전용 59~84㎡ 중소형 평면 중심으로 구성돼 실거주자들의 선호도가 높을 것으로 예상된다. 단지는 지하 3층~지상 25층, 총 1,499세대 규모의 대단지라는 점에서 안정적인 관리 여건과 커뮤니티 활성화도 기대할 수 있다. 단지 내에는 피트니스센터, 북카페, 키즈존 등 생활 밀착형 시설이 계획돼 있어 장기 거주 유인을 높일 수 있는 요소가 마련돼 있다.현장 관계자는 “최근 대출 규제 강화 이후, 무리한 투자 수요보다는 실수요 중심의 선택이 뚜렷해졌다”며 “GTX-A 운정역 도보권 입지와 실거주에 유리한 금융 조건은 대출 한도 내에서도 자금 계획을 세우기 용이한 장점으로 작용한다”고 전했다.현재 ‘GTX운정역 서희스타힐스’는 파주시 동패동 일대에 조성되며, 모델하우스는 파주시 와동동에 위치해 있다. 사전 예약 없이도 주중·주말 모두 방문 상담이 가능하다.한경머니 온라인뉴스팀 기자 moneynews@hankyung.com