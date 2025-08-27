△ 울산대학교 부트캠프에서 강연 중인 써모 피셔 사이언티픽 클린에너지 기술 담당 김영수 전무

△ 2024 클린에너지 코리아 포럼

과학 기업 써모 피셔 사이언티픽(Thermo Fisher Scientific Inc., 이하 써모 피셔, 대표 석수진)은 국내 배터리 특화단지를 거점으로 기술 협력 및 생태계 연계 활동을 본격적으로 확대한다고 밝혔다.지난 7월 개최된 ‘울산 차세대이차전지상용화지원센터 부트캠프 2025’의 성료에 이어, 하반기에는 포항과 새만금에서 각 지역의 대학, 연구기관, 산업 파트너들과 함께 기술 세미나와 연계해 배터리 산업 전반의 기술 혁신과 상용화 가속화를 지원할 예정이다.써모 피셔는 연구-품질-제조 전 과정을 통합적으로 지원하는 분석 워크플로우를 기반으로, 고객 맞춤형 솔루션을 제공함으로써 배터리 개발 속도, 신뢰성, 생산성을 동시에 높이는 현장 혁신 모델을 제시하고 있다.울산 부트캠프에는 경상권 주요 대학, 연구기관, 산업체 실무진 등 60여 명이 참석해, 써모 피셔의 토탈 분석 역량과 차세대 전지 소재 분석 수요에 대한 심도 있는 논의를 진행했다. 현장 설문에서는 FIB-SEM를 활용한 전극 구조 분석, Raman 및 FT-IR을 활용한 분광분석, Avizo SW를 통한 배터리 3D 모델링 및 이미지 분석 등을 주요 관심사로 꼽았다.이는 전극 구조를 종합적으로 해석하고, 셀·소재 고도 분석을 통한 메커니즘 규명 등 차세대 배터리의 연구·품질·제조 과정에서 요구되는 핵심 분석 기술에 대한 높은 수요와 관심을 보여주는 결과다. 또한 맞춤형 분석 워크플로우 설계, 교육 프로그램 연계, 공동 분석법 개발 등 실질적 협업 확대에 기대도 확인되었으며, 이는 써모 피셔의 배터리 고객센터를 중심으로 한 중·장기적 파트너십 확대 가능성을 보여주었다.써모 피셔는 하반기 포항·새만금 세미나에서 보다 산업계 중심의 실질 협력 강화에 주력할 계획이다. 특히, ▲배터리 성능 분석 고도화 ▲리사이클링 공정 분석 ▲제조 품질 안정성 확보 등 산업 현장의 핵심 기술 과제를 중심으로 업계와의 협업 시너지를 본격 확대한다.포항에서는 특화단지 내 최대 거점 기업인 포스코 그룹의 시험분석 Central Hub 기관인 포항산업과학연구원(Research Institute of Industrial Science &Technology, RIST)과 공동 워크숍을 열고 배터리 소재 연구에 필요한 고도 분석 기술을 공유하는 한편, 국내외 석학들과 함께 소재 기술 및 최신 연구 동향에 대한 인사이트 교류도 진행할 예정이다.써모 피셔 사이언티픽 코리아 석수진 대표는 “써모 피셔는 고객의 든든한 기술 파트너로서, 융합 분석 기반의 혁신을 현장에 빠르게 적용해 국내 배터리 산업의 글로벌 경쟁력 제고와 생태계 발전을 지속적으로 견인해 나가고자 한다”며, “지역 거점 기관 및 선도 기업들과의 협력을 확대해, 더 많은 오픈 이노베이션 성공사례를 만들어가겠다”고 밝혔다.또한 클린에너지 기술 담당 김영수 전무는 “배터리 기술 혁신은 연구, 품질, 제조가 유기적으로 연결될 때 실현될 수 있다”며, “써모 피셔는 다양한 분석 장비 기반의 통합 분석 워크플로우와 기술에 대한 깊은 이해를 바탕으로 고객이 보다 빠르고 정밀하게 배터리를 설계하고 구현할 수 있도록 지원하는 기술 허브 역할을 수행할 것”이라고 강조했다.한편, 써모 피셔 사이언티픽 코리아는 국내외 배터리 산업과의 전략적 협업 강화를 위해 지속적인 투자를 이어가고 있다. 글로벌 최초의 배터리 고객경험센터 설립을 시작으로, 배터리 어드밴스드 솔루션 센터, 나노포트 고객혁신센터 등 다양한 기술 지원 인프라를 운영 중이다.한경머니 온라인뉴스팀 기자 moneynews@hankyung.com