밀워키·기아·케이밴 3사 협력, 현장 작업 효율성 극대화 나선다

프리미엄 전동공구 브랜드 밀워키(대표 박용범)가 국내 대표 자동차 제조사인 기아, 랙킹(Racking) 솔루션 전문기업인 케이밴(K-VAN)과 함께 'PBV 고객 가치 제고 위한 랙킹 솔루션 개발 업무협약(MOU)'을 체결했다고 27일 밝혔다.이번 협약식은 8월 26일 서울 압구정 기아 브랜드 체험관 Kia360에서 진행됐으며, 밀워키 코리아 박용범 대표이사, 기아 정원정 부사장, 케이밴 정의근 대표이사를 비롯한 주요 관계자가 참석해 향후 협력 방향을 논의했다.밀워키는 이번 협약을 통해 기아 PV5 카고 모델을 위한 맞춤형 랙킹 시스템에 자사의 특허 기술인 '팩아웃(PACKOUT™)' 모듈러 스토리지 시스템을 탑재한다. 팩아웃은 ▲강력한 내구성 ▲빠른 결착 및 해체 ▲뛰어난 이동성과 확장성으로 이미 수많은 산업 전문가들에게 호평받고 있는 프리미엄 스토리지 솔루션이다. 이는 전동공구 브랜드와 목적 기반 차량 솔루션이 만나 이룬 새로운 협력 모델이다.이를 통해 작업 현장 전문가들은 차량 내부에서 공구와 부품을 체계적으로 관리하고, 필요 시 쉽고 빠르게 이동·활용할 수 있어 작업 효율성과 현장 편의성이 획기적으로 향상될 것으로 기대된다.특히 기아 PV5 맞춤형 랙킹 시스템은 기존 사용자가 보유한 밀워키 공구함과 100% 호환되도록 설계되어, 고객은 추가 비용이나 불편함 없이 기존 시스템을 그대로 차량 랙킹에 연계해 활용할 수 있다. 다양한 액세서리를 통해 원하는 형태로 커스터마이징이 가능해, 인테리어·전기·유틸리티·건설 등 여러 산업 분야 전문가들의 작업 방식에 최적화된 솔루션을 제공한다.이번 3사 협력을 통해 기아는 ▲PBV 차량 제원 정보 제공 및 판매 플랫폼(기아 샵) 운영, 케이밴은 ▲특화 랙킹 솔루션 개발 및 출장 설치·A/S를 담당하며, 밀워키는 ▲팩아웃 표준 제안 ▲고객 니즈 분석 ▲작업자 특화 마케팅을 제공한다. 이번 협업은 기아와 케이밴의 전문성과 더불어 밀워키가 가진 혁신적 스토리지 기술이 핵심적으로 기여함으로써, 고객에게 차별화된 통합 솔루션을 제공한다.밀워키 코리아 박용범 대표는 "밀워키의 팩아웃을 기반으로 한 차세대 랙킹 솔루션은 현장 전문가들의 목소리를 반영해 완성된 혁신적인 시스템"이라며, "앞으로도 밀워키는 단순한 공구 제조사를 넘어, 산업 현장을 위한 맞춤형 솔루션 파트너로서 고객 가치를 극대화하는 길을 걸어갈 것"이라고 밝혔다.