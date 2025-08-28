광화문에 굿즈 세상이 열린다...세종문화회관, ‘서울아트굿즈페스티벌 2025’ 개최

세종문화회관(사장 안호상)이 오는 9월 13일부터 14일까지 광화문 일대에서 국내 최초 아트 굿즈 축제인 ‘서울아트굿즈페스티벌 2025’를 개최한다고 28일 밝혔다. 이번 축제는 공연·강연·굿즈 마켓을 한데 모아 문화예술의 새로운 장을 열고, 카카오페이가 공식 스폰서이자 단독 결제 파트너로 참여해 현장의 모든 결제를 지원한다.서울아트굿즈페스티벌에는 공연기획사, 영화사, 출판사, 독립서점, 디자인 스튜디오 등 50여 개 기관과 브랜드가 참여하며, 관객들은 공연·전시·영화 작품의 한정판 굿즈와 디자인 오리지널 제품을 한자리에서 만날 수 있다. 뮤지컬·공연 분야에서는 EMK뮤지컬컴퍼니, 신시컴퍼니, 쇼노트, 에이콤, 크레디아, 유니버설발레단 등 주요 제작사가 <팬텀>, <렌트>, <명성황후>, <이프덴>, <라이카> 등 대표 레퍼토리의 굿즈를 선보이고, 국립심포니오케스트라, 국립발레단, 국립현대무용단 등 국·공립 예술단체도 합류해 평소 접하기 어려운 공식 굿즈를 공개한다.영화사 오드와 영화사 찬란은 영화 관련 굿즈를 마련하며, 아틀리에 준은 스튜디오 지브리 굿즈를 소개한다. 출판·서점 부스에는 더레퍼런스, 커리큘럼, 프란츠, 푸른숲, 나비클럽, 지만지드라마, 유물시선 등이 참가해 책과 아트워크 기반 굿즈를 선보이고, 서울스티커샵, 빵이 문구, 테이바 등 굿즈 전문 브랜드는 디자인 문구와 도자기 오브제를 비롯한 차별화된 아이템으로 관객을 맞이한다. 이 밖에도 서울시발레단과 해리 포터 MD 부스가 마련되고, 베이커리 밀스와 을지맥옥 등 F&B 브랜드가 참여해 굿즈와 미식 경험을 동시에 즐길 수 있도록 구성된다.또한 축제 기간에는 창작자들이 직접 무대에 올라 강연과 공연으로 관객과 소통한다.뮤지컬 <어쩌면 해피엔딩>으로 한국 최초 토니상 6관왕을 이끈 작가 박천휴, Mnet <스테이지 파이터>에서 주목받은 무용수 기무간, <알라딘>과 <위키드> 등 메가 히트작을 제작한 에스앤코 신동원 대표가 강연자로 참여해 공연예술의 최전선을 생생히 전하며, 개막 기념 무대에는 싱어송라이터 예빛과 R&B·재즈 아티스트 정기고 퀸텟이 올라 축제의 분위기를 한층 끌어올린다. 강연과 공연은 모두 무료로 진행되어 누구나 부담 없이 즐길 수 있다.이번 페스티벌은 결제 방식에서도 차별화를 시도한다. 현장의 모든 결제가 카카오페이를 통해 운영되며, 이는 관객에게는 편리하고 안전한 결제 환경을 제공하고 참여 브랜드에는 효율적인 운영을 가능하게 해 축제 경험의 완성도를 높인다. 세종문화회관 측은 “이번 협업이 아트 굿즈 시장의 활성화와 문화예술 소비의 새로운 모델을 제시할 것”이라고 기대했다.특히 이번 행사의 무대가 되는 광화문 일대는 세종문화회관을 비롯해 미술관, 박물관, 갤러리, 독립서점 등이 밀집한 상징적 문화예술 공간으로, 서울아트굿즈페스티벌은 이곳에서 굿즈를 단순한 상품이 아닌 작품의 연장선으로 해석하며 공연예술의 동시성과 유일성을 확장하는 새로운 시도를 보여준다.세종문화회관 예술의 정원과 뜨락에서 펼쳐지는 ‘서울아트굿즈페스티벌 2025’는 서울 광화문이라는 문화예술 집적지의 상징성을 바탕으로 굿즈의 예술적 위상을 제시하고, 동시에 문화예술 생태계의 확장 가능성을 제안한다. 축제와 관련한 세부 정보는 세종문화회관 홈페이지에서 확인할 수 있으며, 문의는 02 - 399 - 1000으로 가능하다.