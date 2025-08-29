(재)세계유산한국의서원통합관리센터, 전국 서원서 해설 프로그램 진행

(재)세계유산한국의서원통합관리센터는 올해 11월까지 세계유산으로 등재된 전국의 9개 서원에서 ‘전문해설사 프로그램’을 운영한다고 밝혔다.동 센터는 한국의 서원의 유네스코 세계유산 등재를 총괄 추진하고 현재 세계유산 한국의 서원의 보존과 활용을 주관하는 기관이다.이번 프로그램은 유네스코 세계유산인 전국의 서원에 대한 지식을 널리 알리기 위해 맞춤형 고품질의 해설 서비스를 제공하면서 서원의 가치를 높이고 지역 주민을 비롯한 대중의 이해와 관심을 증진하기 위해 마련됐다.프로그램에 참가하려는 단체 등은 편의에 따라 전국 9개 서원 중 방문 서원을 선택할 수 있다. 유네스코 세계유산으로 지정된 한국의 9개 서원은 영주 소수서원, 함양 남계서원, 경주 옥산서원, 안동 도산서원, 장성 필암서원, 달성 도동서원, 안동 병산서원, 정읍 무성서원, 논산 돈암서원 등이다.프로그램에서는 유복 체험, 사당 알묘, 경독, 세계유산 및 한국의 서원 해설, 서원별 배향 인물 및 건축물 소개 등이 2024년 서원별로 양성된 전문해설사들의 해설과 체험으로 전국 9개 서원에서 동시에 진행된다. 올해 전문해설사 프로그램은 20명 내외의 단체방문객을 대상으로 예약제로 실시하는데, 방문팀의 형편에 맞추어 방문 일정도 조정할 수 있다.한경머니 온라인뉴스팀 기자 moneynews@hankyung.com