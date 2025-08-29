청약통장 없이 ‘줍줍'·주택 수 미포함·전매 제한 無 혜택 품은 ‘트리븐 창원’ 선착순 분양 주목

경남 창원 진해 신도심에서 10년 만의 새 아파트 ‘트리븐 창원’이 8월 29일(금)부터 선착순 분양에 나섰다. 청약통장이 필요 없는 것은 물론, 주택 수에 포함되지 않고, 원하는 동·호수를 직접 선택할 수 있다는 점에서 주택 수요자를 중심으로 높은 관심이 쏠리고 있다.최근 분양시장을 살펴보면, 다소 부진한 청약 결과에도 선착순 분양으로 빠르게 완판을 달성하는 곳들이 점점 많아지고 있다. 청약통장을 소진하는 것보다 선착순 분양이 더 매력적인 선택지라는 인식이 확산하고 있기 때문이라는 분석이 나온다.실제 선착순 분양은 청약통장이 필요 없어 청약 가점에 따른 제약이 없다. 또 무주택 요건 등 까다로운 조건도 피할 수 있다. ‘주택공급에 관한 규칙’ 제53조 제10호에 따르면, 경쟁 미발생 타입을 선착순 분양으로 최초 체결된 분양권은 주택 수에 포함되지 않는다. 즉, 무주택자로 간주돼 향후 청약 시에도 불이익을 받지 않는다는 뜻이다.‘트리븐 창원’은 여기에 다양한 혜택까지 제공하고 있다. 먼저 계약금 1,000만원 정액제를 도입해 초기 자금 마련에 대한 부담을 완화했다. 이에 따라 계약금 5%만 납부하면 입주 시까지 추가 비용 부담 없이 내 집 마련을 할 수 있는 환경이 조성됐다. 또 발코니 확장 시 붙박이장과 전기오븐을 무상으로 제공한다. 여기에 전매 제한이 없어 계약 후 바로 전매할 수 있다는 점도 주목된다.두산에너빌리티㈜가 시공하는 ‘트리븐 창원’은 경상남도 창원특례시 진해구 자은동 일원에 위치하며, 지하 3층~지상 최고 27층 6개동, 전용 84·107㎡ 총 434세대 규모다. 세부적으로 △전용 84㎡A 213세대 △전용 84㎡B 136세대 △전용 107㎡A 44세대 △전용 107㎡B 41세대 등이다.‘트리븐 창원’은 우수한 교육 및 교통환경을 자랑한다. 바로 앞에 풍호초를 비롯해 동진중, 동진여중, 진해중부고(가칭, 추진 중) 등 다양한 학군이 도보권에 있다. 여기에 주변으로 자은동 학원가, 진해문화센터·도서관(2025년 12월 개관 예정) 등이 위치한다. 또 인근 진해대로를 따라 차량 이동이 편리하다. 이를 통해 부산, 진주, 광양, 순천, 목포 등으로 빠르게 이동할 수 있다. 단지 우측에 자리한 장복대로는 석동터널과 연결돼 있어 KTX창원중앙역으로 이동이 수월하다.풍부한 생활 인프라 및 쾌적한 자연환경도 관심사다. ‘트리븐 창원’은 차량 약 5~10분 거리에 진해구청과 진해보건소 등 공공·행정기관과 창원지방법원 창원남부시법원, 홈플러스와 롯데마트 등이 자리해 생활 인프라 접근성이 우수하다. 이와 함께 진해드림파크와 풍호공원, 보타닉뮤지엄, 진해만생태숲, 소죽도공원 등 다양한 자연명소와 생활공원으로 쾌적함을 더했다.대형개발 호재와 다수의 산업단지가 인접한 점도 기대된다. 주변에 창원 진해의 미래 먹거리 사업으로 평가받는 ‘명동 마리나항만’ 등의 개발이 진행되고 있다. 지역 경제 활성화와 함께 해양레저시설 등 관광 인프라를 확충하는 것으로, 향후 인근 부산진해경제자유구역을 포함해 고부가가치 경제특구로 거듭나게 될 전망이다. 또 ‘트리븐 창원’ 주변에는 진해국가산업단지, 죽곡일반산업단지, 창원국가산업단지 등이 자리해 풍부한 주택 수요가 형성될 전망이다.‘트리븐 창원’은 차별화된 특화설계를 자랑한다. 특히 전용 107㎡ 타입은 아일랜드 주방 배치로 공간의 넉넉함을 강조했다. 여기에 5Bay로 통풍과 채광이 우수한 설계를 적용했다. 전용 84㎡A 타입은 4Bay와 함께 ㄷ자형 주방가구 배치로 주방 동선의 편리함을 더했다.이와 함께 남향 위주 배치와 함께 바다와 시각적으로 연계되는 단지 통경축을 따라 녹지와 수경공간 및 지상 공원화로 쾌적하고 안전한 보행 환경을 제공한다. 또 현관창고, 팬트리, 대형 드레스룸, 알파룸(전용 84㎡A 타입) 등 다양한 수납 및 가변공간을 통해 공간 효율성을 높였다.다양한 커뮤니티시설도 눈길을 끈다. 단지는 창원특례시 내 최초 지능형 건축물 3등급 인증으로 냉·난방 스마트관리, 보안시스템, 사용자 인터페이스 등 다양한 입주민 편의 기능이 갖춰질 예정이다. 여기에 단지 내에는 물놀이터, 수경시설과 테마조경 등 편의시설과 멀티룸, 골프연습장, 피트니스센터, 클라이밍 이벤트존, 독서실 등 커뮤니티시설이 들어설 계획이다. 이밖에 단지와 바로 인접한 자리에는 소하천이 조성된다.‘트리븐 창원’의 견본주택은 경상남도 창원특례시 성산구 중앙동 일대에 위치한다.한경머니 온라인뉴스팀 기자 moneynews@hankyung.com