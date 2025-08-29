인젠트, ISEC 2025 성료…문서중앙화 기반 AI 보안 전략 주목

인공지능(AI) 기반 데이터 플랫폼 전문기업 인젠트가 아시아 최대 보안 행사 ‘ISEC 2025’에 참가해 문서중앙화 기반 AI 보안 전략을 선보이며 일정을 마무리했다.서울 코엑스에서 열린 이번 행사에서 인젠트는 대표 솔루션인 문서중앙화 플랫폼 ‘Document’와 테스트 데이터 변환 솔루션 ‘infoSeer-Trans’를 중심으로 전시 부스를 운영했다. 참가자들은 데이터 품질 관리와 보안을 동시에 확보할 수 있는 기술에 큰 관심을 보였다.특히 인젠트는 비정형 데이터의 통합 관리와 AI 기반 운영을 가능하게 하는 RAGOps(지속 운영형 RAG 플랫폼) 아키텍처를 공개하며 눈길을 끌었다. RAGOps는 문서 검색, 요약, 협업 기능을 지원하며 데이터 품질 관리, 지속적 개선, 안정적 운영을 보장해 기업들의 AI 도입 성공을 돕는 핵심 기술로 평가받았다.‘infoSeer-Trans’는 개인정보 보호를 위한 테스트 데이터 변환(TDM) 솔루션으로, 원본 데이터 추론이 불가능하도록 유동 IV 기법을 적용하고 운영 DB 성능에 영향을 주지 않는 Agentless 방식을 탑재해 안정성과 효율성을 동시에 확보했다. 대규모 데이터 변환 환경에서도 일관된 성능과 보안을 보장한다는 점에서 금융, 공공기관 관계자들의 호평이 이어졌다.행사 기간 동안 인젠트는 ‘AI 도입 성공을 부르는 문서중앙화 기반 데이터 구축 및 보안 전략’을 주제로 발표 세션을 진행해 현장을 찾은 참관객들에게 실질적인 AI 보안 전략 수립 방안에 대한 인사이트를 제공했다.인젠트 관계자는 “빠르게 변화하는 보안 환경에서 데이터 품질 확보와 안정적인 AI 운영은 기업 경쟁력의 핵심”이라며 “앞으로도 문서중앙화와 RAGOps 플랫폼을 통해 기업의 디지털 전환과 AI 도입을 적극 지원하겠다”고 밝혔다.한편 인젠트는 금융, 공공, 통신, 유통 등 다양한 산업군에 데이터 플랫폼을 공급해온 기업으로 현재 문서중앙화, 데이터 연계, 생성형 AI 플랫폼 등으로 사업 영역을 확장하고 있다.한경머니 온라인뉴스팀 기자 moneynews@hankyung.com