UVC, ‘All About AI Factory’ 주제로 제1회 산업AI EXPO 참가

국내 대표 디지털 트윈 전문기업 유비씨(UVC)가 오는 9월 3일부터 5일까지 코엑스 마곡에서 열리는 ‘산업 AI EXPO 2025’에 참가한다. 인공지능공장에 대한 모든 것 ’All About AI Factory’을 주제로 자율 제조를 위한 전주기 솔루션인 ‘OCTOPUS’를 선보일 예정이다.디지털 트윈 기반 자율 제조 솔루션인 OCTOPUS 8대 솔루션 가운데, AI 기반 분석 플랫폼 OCTOPUS Insight AI와 AI기반 제어 센터인 OCTOPUS MCP Center를 직접 체험할 수 있는 현장 시연을 운영해 참관객들의 높은 관심이 기대된다.또한 전시 기간 중 진행되는 ‘산업AI 컨퍼런스’에서는 조규종 대표이사가 “제조 AI는 브레인, 그것 만으로 자율 제조 가능한가?”라는 주제로 발표를 진행하며 ‘AI-Tech 세미나’에서는 조예창 파트장이 ‘From DX to AX: 앞서가는 기업들이 선택한 무인화·자율화 디지털 트윈 전략’을 발표한다. 두가지 주제 발표를 통해, 실제 산업 현장에서 무인화·자율화의 성공 사례를 공유하고 앞으로의 산업 현장에 필요한 AI기술 혁신 전략을 소개할 예정이다.다양한 참여형 이벤트도 마련된다. OCTOPUS 솔루션의 마스코트인 ‘문어 인형’을 활용한 여러 이벤트가 진행될 예정이다. 참관객은 문어 마스코트와 함께 Physical AI 기술과 로봇 제어 시연을 직관적으로 체험할 수 있어, AI와 디지털 트윈 기술을 쉽고 재미있게 이해할 수 있는 기회가 될 것이다.UVC 관계자는 “All About AI Factory”이라는 주제로 준비한 이번 전시는 제조 산업의 AI 전환을 위한 통합 솔루션 비전을 보여주는 무대가 될 것”이라며, “특히 Insight AI와 MCP Center를 중심으로, AI가 스스로 판단하고 공정을 제어하는 자율 제조 환경을 직접 경험할 수 있을 것”이라고 전했다. 이어 “문어 마스코트 이벤트와 Physical AI 체험 프로그램을 통해 참관객과 더욱 가까이 소통하며, 산업 혁신의 미래를 함께 만들어가겠다”고 덧붙였다.한경머니 온라인뉴스팀 기자 moneynews@hankyung.com