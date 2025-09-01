AESC, 전기차 둔화 속 ESS로 돌파구 모색

전기차 배터리 산업이 글로벌 수요 둔화와 보조금 정책 불확실성으로 정체 국면에 들어섰다. 주요 완성차와 배터리 기업들이 투자를 늦추는 가운데, 일본 요코하마에 본사를 둔 다국적 배터리 기업 엔비전 AESC(Envision AESC)는 에너지저장장치(ESS) 시장으로 눈을 돌리며 새로운 성장 동력을 확보하고 있다.AESC는 미국 테네시 공장의 전기차 배터리 생산 라인을 ESS 전용으로 전환했다. ESS는 전력망 안정화와 재생에너지 확대에 필수적인 인프라로, 국제에너지기구(IEA)는 2030년까지 글로벌 시장이 연평균 20% 이상 성장할 것으로 내다봤다. 업계 관계자는 “테네시 공장 전환은 AESC가 전기차 둔화를 넘어 장기 성장 산업을 선제적으로 공략한 상징적 조치”라고 평가했다.다만 켄터키와 사우스캐롤라이나의 신규 공장 건설 지연은 시장의 우려를 낳고 있다. 그러나 전문가들은 이를 일시적 현상으로 보고 있다. 한 업계 인사는 “AESC는 이미 유럽 투자를 진행 중이며, 미국에서도 ESS 전략으로 대응책을 마련했다”며 “전기차 외에 ESS라는 성장 축을 확보했다는 점이 강점”이라고 설명했다.AESC의 경쟁력은 안전성에서도 드러난다. 지금까지 100만 대 이상의 전기차에 배터리를 공급했지만 대형 화재 사고는 한 차례도 없었다. 업계는 “전력 인프라와 직결되는 ESS는 안정성이 곧 신뢰이자 시장 지배력”이라며 “AESC의 무사고 기록은 ESS 진출에도 긍정적 요인”이라고 분석한다.결국 AESC의 행보는 ‘리스크 분산’ 전략으로 풀이된다. 전기차 산업 변동성에도 흔들리지 않고 ESS라는 신성장 산업을 공략해 장기적 안정성을 확보하려는 포석이다. 업계는 “AESC는 단기 점유율 경쟁보다 신뢰와 안전성을 무기로 조용하지만 확실한 성장을 이어갈 것”이라고 전망했다.한경머니 온라인뉴스팀 기자 moneynews@hankyung.com