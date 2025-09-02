군산, 새만금 신항만·교통망 확충…‘은파 동원 베네스트 레이크파크’ 주목

군산은 지금 큰 변화를 맞이하고 있다. 과거에는 산업과 항만의 도시로 불렸지만, 이제는 관광·레저·문화가 어우러진 라이프스타일 도시로 탈바꿈하는 중이다. 이러한 변화의 중심에는 새만금 개발이 있다. 새만금 신항만이 단순한 물류 거점을 넘어 크루즈 관광과 해양레저의 거점으로 육성되면서, 군산은 더 이상 ‘일터의 도시’에 머무르지 않고 ‘살고 싶은 도시’로 나아가고 있다.여기에 국제공항 건설, 새만금~전주 고속도로 개통, 내부 간선도로 확충 등 교통망 개선까지 속도를 내고 있어, 군산은 전북 서해안권의 교통 허브로 자리매김할 전망이다. 전주·익산은 물론 서울까지도 이동이 빨라지며, 도시 간 생활권의 경계가 점점 허물어지고 있다. 이는 곧 군산을 선택하는 주거 수요의 확대와 직결된다.이 같은 변화는 도시의 브랜드 가치를 높이고 있다. 은파호수, 선유도 등 기존 관광 명소와 새만금 신항만·레저 단지가 연결되면서 군산은 ‘머무르는 도시’에서 ‘즐기는 도시’로 변모하고 있다. 여가와 문화가 풍부해질수록, 도시는 단순한 거주지를 넘어 삶의 질을 높여주는 공간으로 발전한다.이런 흐름 속에서 은파호수공원 인근에 들어서는 ‘은파 동원 베네스트 레이크파크’가 주목받고 있다. 군산시 미룡동 99-5번지에 들어서는 이 단지는 지하 3층~지상 29층, 총 768세대 규모의 전용 84㎡(A/B타입) 단일 평형 대단지다. 단지 바로 앞 은파호수공원과 연결되는 산책로, 사계절 내내 누릴 수 있는 호수 조망은 ‘힐링 라이프’의 상징이다.생활 인프라도 잘 갖춰져 있다. 용문초, 금강중, 국립군산대학교가 가깝고, 대형마트·병원·문화시설 등도 풍부하다. 직주근접성 역시 뛰어나 군산 국가산업단지와 일반산업단지가 차량 15분 거리에 있어 근로자들에게도 최적의 입지다. 앞으로 새만금 관광 거점과 산업단지 조성이 본격화되면 직장과 주거, 여가를 동시에 누리는 생활권이 완성될 전망이다.무엇보다 이 단지는 10년간 안정적인 거주가 보장되는 민간임대 아파트라는 점에서 차별화된다. 임대료 인상률은 법적으로 제한되며, 이사 걱정이나 보증금 반환 위험, 취득세·보유세 부담에서도 자유롭다. 계약 만료 후에는 분양 전환을 선택해 내 집 마련으로 이어갈 수 있다. 임대보증금은 주택도시보증공사(HUG)의 보증보험을 통해 100% 보장돼 안전하다. 청약 자격도 까다롭지 않아 전국 만 19세 이상이면 누구나 신청할 수 있으며, 청약통장도 필요 없다.신축 단지답게 상품성도 뛰어나다. 전 세대 남향 위주의 배치와 4Bay 구조 설계, 세대당 1.3대 비율의 지하 주차장, 그리고 피트니스센터·독서실·주민카페·어린이 놀이터 등 다양한 커뮤니티 시설이 마련돼 입주민의 생활 만족도를 높인다.분양 관계자는 “군산은 새만금 개발을 계기로 도시의 정체성이 바뀌고 있다. ‘은파 동원 베네스트 레이크파크’는 군산의 새로운 라이프스타일을 미리 누릴 수 있는 단지”라고 강조했다.한편, ‘은파 동원 베네스트 레이크파크’ 홍보관은 전북 군산시 번영로 일대에 마련돼 있으며, 홈페이지에서 관심고객등록 후 홍보관을 방문하면 스타벅스 1만원 상품권과 1:1 맞춤형 전문가 상담을 받을 수 있다. 이벤트 기간은 9월 15일까지다.한경머니 온라인뉴스팀 기자 moneynews@hankyung.com