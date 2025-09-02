서울에서 ‘지금’ 살기 좋은 집을 만나다, 9월 ‘상봉 센트럴 아이파크’ 분양

아파트를 고를 때 가장 먼저 떠오르는 기준은 무엇일까. 브랜드, 주택형, 분양가, 교통, 학군, 조망 등 수많은 요소가 머릿속을 스칠 것이다. 하지만 최근 부동산 시장의 흐름을 보면, 그 모든 기준을 관통하는 하나의 키워드가 있다. 바로 ‘지금 당장 체감할 수 있는 가치’다.과거에는 미래의 개발 호재나 자산 가치 상승 가능성이 주요 판단 기준이었다면, 이제는 실질적인 거주 만족도가 더 큰 비중을 차지한다. 특히 맞벌이 부부, 자녀 교육을 고려한 실거주 수요층이 늘어나면서, 생활 편의성과 안정성이 집 선택의 핵심으로 떠오르고 있다. 단순히 ‘좋은 집’이 아니라, ‘살기 좋은 집’이 필요한 시대다.실제 6.27 부동산 대책(가계부채 관리 강화 방안) 이후, 부동산 시장은 투자 중심에서 실거주 중심으로 재편됐다. 대출 규제와 금리 부담이 커지면서, 단순한 자산 증식보다 ‘살면서 만족할 수 있는 집’을 찾는 수요가 늘어난 것이다. 이제는 미래의 기대감보다 현재의 실질적 편의성이 더 중요한 선택 기준이 됐다.이런 흐름 속에서 ‘좋은 집’의 정의도 달라지고 있다. 교통 호재가 있더라도 수년 뒤 실현되는 지역보다는, 이미 교통망이 갖춰져 있고 생활 인프라가 완비된 지역이 더 높은 평가를 받는다. 입주 후 수년간 불편을 감수해야 하는 개발 초기 지역보다, 입주 즉시 삶의 질을 누릴 수 있는 입지가 실수요자들에게 더 매력적으로 다가온다.다른 지역도 마찬가지겠지만, 서울은 이런 기준이 더 엄격하게 적용된다. 국내 인구 대다수가 거주하지만, 신규 공급 자체가 드물고, 입지 경쟁이 치열하기 때문이다. 서울에서 새 아파트를 찾는다는 것 자체가 희소한 기회이며, 그 안에서도 ‘지금 당장 살기 좋은 곳’은 더욱 귀하다.재개발·재건축이 활발한 지역이라 하더라도, 실제 입주까지는 수년이 걸리는 경우가 많다. 반면, 이미 기반 시설이 갖춰진 지역에서 공급되는 신규 단지는 희소성과 실효성을 동시에 갖춘다. 특히 교통, 학군, 상권, 공공 인프라가 모두 갖춰진 입지에서의 신규 분양은 실수요자들에게 ‘기회가 왔을 때 잡아야 하는 선택지’로 여겨진다.그만큼 서울에서 ‘지금 살기 좋은 집’을 찾는다면, 서울 중랑구 상봉, 망우 일원은 그 기준을 충족하는 대표적인 입지다. 이곳은 이미 교통, 생활, 교육 인프라가 고르게 갖춰진 지역으로, 실거주 만족도가 높은 곳으로 평가받고 있기 때문이다. 특히 상봉역과 망우역을 중심으로 한 교통망은 서울 동북권에서도 손꼽히는 수준이다.실제 상봉역은 지하철 7호선과 경의중앙선, 경춘선, KTX, GTX-B노선(예정)이 교차하는 복합 환승역이며 망우역에서는 경의중앙선, 경춘선까지 이용이 가능하다. 서울도시철도 면목선 경전철(청량리역~신내역)이 예비타당성조사를 통과하며 향후에는 이 또한 이용할 수 있다. 여기에 동부간선도로와 북부간선도로가 인접해 있어 차량 이동도 수월하다. 즉 지하철, 철도(KTX, GTX), 도로 교통을 모두 이용할 수 있는 입지라는 점에서 상봉, 망우 서울 내에서도 드물게 교통 체감도가 높다고 할 수 있다.상봉, 망우의 또 다른 강점은 생활 인프라의 완성도다. 다른 서울 행정구에서도 쉽게 볼 수 없는 코스트코, 홈플러스, CGV, 엔터식스, 이노시티 등 대형 쇼핑, 문화시설이 밀집해 있어, 입주 즉시 다양한 소비와 여가를 누릴 수 있다. 중랑구청, 서울의료원, 중랑구보건소 등 공공기관도 가까워 행정, 의료 접근성도 뛰어나다. 여기에 망우산, 용마공원, 중랑천 산책로 등 녹지 공간까지 갖춰져 있어, 도심 속에서도 쾌적한 주거 환경을 누릴 수 있는 입지다. 교육 환경 역시 안정적이다. 망우초, 상봉중, 신현고, 혜원여고 등 초, 중, 고교 학군이 고르게 분포돼 있으며, 학원가 이용도 수월하다.이러한 서울 중랑구 상봉, 망우 일원에는 9월 HDC현대산업개발이 짓는 ‘상봉 센트럴 아이파크’가 분양될 예정이다. 이 단지는 지하 7층~지상 28층, 4개동 규모의 주거복합단지로, 아파트 254가구와 오피스텔 189실로 구성된다. 모든 타입이 전용면적 84㎡로 설계돼, 실거주 만족도가 높은 안정적인 공간을 제공한다.특히 채광과 통풍, 공간 활용도를 높인 판상형, 타워형 설계를 반영했으며, 오피스텔 역시 아파트 수준의 평면 설계를 적용해 대체 주거지로서의 경쟁력을 갖췄다. 실거주자들이 가장 민감하게 반응하는 수납, 동선, 개방감 등에서 높은 만족도를 기대할 수 있다.‘상봉 센트럴 아이파크’의 청약 조건은 실거주 목적의 수요자에게 유리하다. 아파트는 가점제 40%, 추첨제 60% 비율이 적용돼, 가점이 낮은 수요자도 당첨 가능성이 열려 있다. 특히 출산특례, 혼인특례 등 변경된 청약제도를 통해 신혼부부나 신생아 출산을 앞둔 부부 등 수요자는 당첨 확률이 높아질 수 있는 만큼 청약을 적극적으로 고려해 볼만하다.오피스텔은 청약통장 없이도 만 19세 이상이면 누구나 신청할 수 있으며, 전매 제한도 없어 실거주 목적은 물론, 자녀 분리세대나 부모 동거 세대 등 다양한 가족 형태에 맞춘 주거 전략으로 활용할 수 있다.자세한 분양 정보는 홈페이지에서 확인할 수 있으며, 관심고객등록 시에는 소정의 커피 쿠폰도 증정하는 이벤트도 진행 중이다. 견본주택은 서울 중랑구 중화동 일원(동일로지하차도사거리)에 마련된다.한경머니 온라인뉴스팀 기자 moneynews@hankyung.com