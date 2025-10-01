미 군함 시장 뚫는 K-조선…‘마스가’로 기회 잡다

미국은 세계 최강의 해군을 자부하지만 정작 함정을 만들 조선소는 낡고 노후하다. 반면 한국은 이지스함에서 잠수함까지 풍부한 생산 경험과 역량을 갖추고 있다. 중국에 쫓기는 미국이 대규모 해군력 확장 정책을 추진하면서 한국 조선업에 새 시장이 열리고 있다.

21세기 바다는 미국과 중국 양국의 전략적 충돌 현장으로 변했다. 역사의 흐름을 돌이켜보면 바다를 지배한 국가가 세계 질서를 장악했으며, 이제 그 싸움은 다시금 미국과 중국이라는 두 초강대국의 해군력 경쟁으로 전개되고 있다.·이러한 패권 경쟁의 와중에서 미국의 고민은 깊어지고 있다. 중국 해군은 이미 최근 400척을 돌파하며 세계 최대 규모로 올라섰지만, 미국의 함정 수는 300척 선에서 정체됐고, 함정 노후화가 진행 중이다. 미국은 2054년까지 390척의 전력을 확보하겠 다는 계획을 세웠지만, 자국 조선소의 생산력 부족과 기술력 쇠퇴로 계획 실현 가능성에 빨간불이 켜졌다. 사실상 미국이 단독으로 이 난제를 해결하기는 어렵다.지난 10년간 미국과 중국의 해군 전력은 양적·질적 측면에서 중대한 변화를 겪으며 글로벌 안보 질서에 큰 영향을 미쳤다. 중국 인민해방군 해군(PLAN)은 특히 2010년대 중반 이후 급격한 확장세를 지속하며 함정 수 기준으로는 미국 해군을 능가했다. 중국은 2015년 중반 약 250~260척 수준에서 2023년 약 340여 척으로 함정 규모를 확대했고, 2025년에는 약 400척 수준에 도달할 것으로 예상된다.2014년 이후 중국의 해군 전력은 양적인 측면에서 미국을 앞질렀다. 2014년 배틀 포스 십스(Battle Force Ships) 기준으로 미국이 보유한 함정은 289척, 중국은 294척으로 중국이 5척 우위를 보였다. 중국 분류 기준에는 군수지원함 등이 빠지고 경비정이 포함되는 등 중국의 함정 분류 기준이 미국과 다른 측면이 있고 당연히 질적인 측면도 고려돼야 하겠지만 수적으로 중국이 미국을 앞서기 시작한 사실은 부정할 수 없다.핵심 전투함 기준으로도 2015년에서 2020년 사이, 중국이 미국을 양적으로는 앞선 것으로 추정된다. 2015년에는 미국이 중국 대비 16척 많이 핵심 전투함을 운용했으나 2020년에는 64척 뒤처지게 됐다. 미 해군 정보국에 따르면 2030년경에는 중국이 미국보다 131척 더 많은 전투함을 운용할 것으로 예상하고 있다.미국 군함이 중국 대비 상대적으로 노후화됐다는 점도 미국 입장에서는 뼈 아픈 점이다. 중국 군함의 약 70%가 2010년 이후에 진수된 반면, 미 해군의 약 75%는 2010년 이전에 건조됐다. 미국이 함대의 양적 우위를 되찾기 위해서는 노후 함정의 교체 문제도 해결해야 할 중요한 과제다.반면 미국 해군은 전 세계적 작전 능력과 전략 자산의 질적 우위를 지속적으로 유지하고 있으나, 양적 측면에서 정체된 상태로서, 질적 우세를 통해 수적 열세를 상쇄하는 방향으로 전략적 초점을 맞추고 있다. 미국의 국방 예산 증가 폭은 상대적으로 작아 2015년 대비 실질 증가율이 약 9%에 그쳐, 2024년 약 9970억 달러 수준에 이르렀으며, 함정 수도 같은 기간 약 270척에서 2024년 296척으로 완만히 증가하는 데 머물렀다.미국 해군이 중국 대비 질적인 우위를 확보했음에도 불구하고 양적인 전력 증강까지 적극 추진하는 이유는 다음과 같은 전략적 요인에서 기인한다.첫째, 양적 우세 확보를 통한 전략적 억지력(deterrence) 강화가 핵심적이다. 현재 미국 해군은 인도·태평양을 포함한 여러 지역에서 중국과의 직접적인 갈등 및 분쟁 가능성에 대비하고 있다. 이 과정에서 첨단 무기체계와 함정 성능의 질적 우위만으로는 동시에 발생할 수 있는 다양한 지역에서의 분쟁에 효과적으로 대응하는 데 한계가 있다. 특히 중국이 대만해협과 남중국해 등 여러 전선에서 동시 도발을 감행할 경우, 미국은 압도적인 수적 우위를 통해 중국의 군사적 모험주의를 사전에 차단하고, 분쟁 확산을 미연에 방지하고자 한다.둘째, 다중 위협(multi-threat) 동시 대응 능력 확보 측면에서도 양적 확대가 필수적이다. 미국은 글로벌 안보의 최종 보증자로서 중국뿐 아니라 러시아, 이란 등 여러 지역에서 동시다발적으로 발생하는 위협에 대응할 책무가 있다. 만약 함정의 숫자가 부족할 경우, 함정 배치 전환이 빈번해지고 승조원의 피로도 및 함정의 정비 부담이 증가해 작전 가용성에 문제가 발생할 수 있다. 이에 미국 해군은 충분한 수의 함정을 확보함으로써 전 세계에서 동시다발적으로 전개되는 위협에 즉각적이고 지속 가능한 대응 능력을 유지하려 한다.셋째, 장기 소모전 대비를 위한 함정 수 확보가 또 다른 이유다. 최근 중국의 A2/AD (Anti-Access/Area Denial·반접근/지역거부: 특정 지역에 대한 외부 군사력의 접근을 차단하고, 이미 진입한 세력의 활동을 제한하는 것을 목표로 하는 군사 전략, 중국이 자국 주변 해역이나 영토에 외부 군대가 들어오거나 활동하는 것을 막기 위해 사용하는 일련의 군사적 조치들을 의미) 전략과 대함 탄도미사일 능력의 발전으로 인해, 미군은 전쟁 초기 일정 규모의 함정 손실을 피하기 어렵다고 판단하고 있다. 특히 미 해군연구소(USNI)의 분석에 따르면, 대만해협이나 남중국해와 같은 지역에서 군사 충돌 발생 시 초기에 상당수의 함정 피해가 불가피한 것으로 예상된다. 이러한 소모전에 대비해 미국 해군은 함정의 양적 비축을 통해 초기 피해를 빠르게 복구하고, 장기적인 전쟁 수행 능력을 유지하는 전략을 수립하고 있다.넷째, 미국 해군이 추구하는 동맹국과의 신뢰 유지 및 글로벌 리더십 확보 전략 역시 양적 우세의 필요성을 뒷받침한다. 미국은 일본, 한국, 호주를 비롯한 전 세계 동맹국에 대해 확고한 안보 공약을 제공하고 있으며, 이는 군사적 신뢰와 믿음에 기반을 둔다. 만약 미국 해군이 중국에 비해 양적 열세에 놓일 경우, 동맹국들은 미국의 군사적 억지력과 제공하는 안보 보장에 의구심을 가질 수 있다. 따라서 미국은 해군력 규모를 확대함으로써 동맹국의 안보 불안을 최소화하고, 글로벌 안보 질서에서 리더십을 유지하기 위해 노력하고 있다.다섯째, 미국이 담당하고 있는 해상 초계와 주요 해상교통로의 실질적 관리 필요성도 양적 확대를 요구하는 이유다. 전 세계 바다의 자유로운 항행을 보장하는 것은 미국의 전략적 국익과 직결된 문제이며, 이를 효과적으로 수행하기 위해서는 첨단 전투함뿐 아니라 초계함, 호위함, 보급함 등 지원 전력의 규모 확대가 필수적이다. 특히 말라카해협, 호르무즈해협과 같은 전략적 요충지에서 자유로운 항행(FONOP·Freedom of Navigation Operation) 임무를 수행하기 위해서는 일정 수 이상의 함정 배치가 필수적이다.마지막으로, 미래 해전 환경 변화에 대한 전략적 대응이 미국 해군의 양적 확장을 추진하는 주요 요인으로 꼽힌다. 미국 해군은 중국의 정밀유도무기 위협에 대응하기 위해 분산형 해양작전(DMO·Distributed Maritime Operations)과 원정전진기지 작전(EABO·Expeditionary Advanced Base Operations) 개념을 도입하고 있다. 이는 대규모 함정 집결을 피하고 다수의 소규모 유·무인 함정을 분산 배치해 위협을 최소화하는 전략이다. 따라서 미국은 이러한 새로운 전략 교리를 실현하기 위한 충분한 수의 유·무인 전력 확대를 추진하고 있다.미국 의회예산국(CBO)이 분석한 2025년 미 해군의 함대 구축 계획 보고서에 따르면, 미 해군은 현재(2024년 말 기준) 296척의 전투함을 보유하고 있으며, 퇴역하는 함정까지 감안 시 2054년까지 390척으로 확대할 계획이다. 단기적으로 2027년까지는 283척으로 일시적으로 감소했다가 이후 점차 증가할 것으로 예상하고 있다. 이는 타이콘데로가(미 해군이 운용하는 이지스 순양함급·배수량 9800톤)급 순양함 9척과 LSD(Landing Ship Dock)-41/49급 상륙함 4척이 설계 수명을 다하고 조기 퇴역함으로써 생기는 공백이며, 인도 지연이 겹쳐 3년간 13척의 순감이 발생하기 때문이다.함대 구성은 항공모함, 전략 및 공격 잠수함, 대형과 소형 수상전투함, 상륙작전 함정, 전투 물류 및 지원 함정 등 다양한 종류의 함정으로 이루어져 있다. 향후 30년 동안 미 해군은 총 364척의 함정(전투함 293척·전투 물류 및 지원함 71척)을 구매할 계획이다.결론적으로, 미 해군의 2025년 군함 건조 계획은 함대 규모와 전력을 확대하고 첨단 기술을 도입해 전력 증강 효과를 극대화하려는 전략적 목표를 가지고 있다. 하지만 이러한 목표 달성을 위해서는 지속적인 예산 증가와 함께 조선소 생산능력 강화, 생산 효율성 제고 등 현실적인 문제들을 효과적으로 해결해야 할 것이라는 점 역시 보고서에 담겼다.군함 건조에 갈 길이 바쁜 미국 입장에서는 효율적인 조선소가 필수적이다. 하지만 미국 조선업은 한때 전 세계에서 중국 다음으로 많은 414곳의 조선소를 운영하며 세계 2위 규모를 자랑했으나, 현재는 경쟁력을 심각하게 상실한 상태다.최근 들어 미국 내에서 실제 수주 잔고를 보유한 조선소는 단 21곳으로 줄었으며, 그중에서도 12곳은 단 1척의 수주 잔고만 가지고 있는 등 극히 미미한 수준에 그치고 있다. 2024년 기준으로 전 세계에서 발주된 1910척의 신규 선박 중 미국 조선소가 수주한 선박은 불과 2척이며, 표준화물선환산톤수(CGT) 기준 수주 점유율 또한 0.04%에 불과한 실정이다. 군수용 조선소는 수주 잔고가 있지만, 인력 부족과 노후화로 인해 납기일을 넘기는 경우가 자주 발생한다. 미국 조선소의 경쟁력 쇠퇴는 상선이나 군함 어느 한 쪽에 국한된 문제가 아니다.미국 조선소들은 건조능력 면에서도 현저히 경쟁력이 약화된 상태다. 대부분이 연안 작업용 소형 선박이나 특수 목적 선박과 같은 특정 용도의 소규모 선박만을 생산하고 있어 대형 상선이나 첨단 기술이 요구되는 선박 건조 역량은 매우 미흡하다.미국 조선업의 쇠퇴는 여러 요인이 복합적으로 작용한 결과다. 'Merchant Marine Act(1920년 제정)', 소위 '존스법'이 통과되면서 미국 내 조선사들이 군함 및 상선 건조를 독점하게 됐고, 결국 자본 지출(CAPEX) 투자 유인이 크게 감소했다. ‘존스법’은 미국 내의 항구를 오가는 선박은 미국에서 건조돼야 하고, 미국인이 소유·운항해야 해상운송을 허가하는 법이다.‘존스법’은 미국의 조선업을 보호하기 위해 제정됐고, 부흥에도 도움이 됐다. 미국 조선소는 경쟁 없이 선박 건조를 독점할 수 있었다. 그러나 과잉 보호를 받은 조선사는 생산능력 개발 대신 비용 줄이기에 집중했고, 결국 쇠퇴했다.이러한 상황에서 미국이 단기간 내 자체 조선 생산성을 높여 군함 신조 및 퇴역 군함을 대체 건조하는 것은 현실적으로 어려워 보인다. 기존 건조 중인 군함에서 납기지연 문제가 나타나고 있으며, 건조 기간 역시 다른 국가와 비교 시 현저히 오랜 시간이 소요되고 있다.납기 지연 문제가 심각해지자 2024년 1월 ‘45일 검토’를 통해 건조 중인 군함 현황을 점검한 결과 9개 프로젝트가 지연 중이며 최대 36개월 지연이 예상된다는 결과를 내놓기도 했다.이에 따라 미국은 향후 방산 조선 수요를 충족하기 위해서는 필연적으로 외부 생산에 의존해야 할 것으로 예상되는데 현재 글로벌 시장에서 한국과 일본을 제외하고 대규모 조선 건조능력을 보유한 국가는 없다. 한국과 일본 외에 중국 역시 연간 1억 CGT 이상을 건조할 수 있는 막강한 역량을 갖췄으나, 미·중 전략 경쟁이라는 현실적 제약 탓에 미국 방산 선주의 선택지에서 사실상 제외될 수밖에 없어 보인다. 따라서 미국 입장에서도 한국과의 전략적 협력 확대가 매우 중요한 과제로 부상할 수밖에 없는 상황이다.미국 해군은 전통적으로 자국 내에서 함정을 건조해 왔으나, 최근 조선소 인프라 노후화, 생산 속도 지연, 인력 부족 및 원가 상승과 같은 구조적 문제에 직면하고 있다. 또한 중국의 급속한 해군력 확장에 대응해 함대 규모 확대를 추진하고 있으나, 자국 내 건조능력의 한계로 인해 동맹국의 조선소 역량을 활용하는 방안이 공론화되고 있다.한국 조선소는 지난 수십 년간 다양한 군용 함정을 건조하며 폭넓은 경험과 기술 역량을 축적해 왔다. 이들 기업은 국내 해군을 위한 함정 건조뿐 아니라 해외 수출에서도 두드러진 성과를 나타내고 있으며, 구축함, 호위함, 잠수함, 상륙함, 군수지원함 등 거의 모든 종류의 해군 함정을 제작할 수 있는 역량을 보유하고 있다.구축함 분야에서 한국 조선소들은 한국 해군의 KDX 구축함 사업을 통해 광개토대왕급(KDX-I·약 3800톤), 충무공 이순신급(KDX-II·약 5500톤), 세종대왕급(KDX-III·표 준 배수량 8500톤·만재 약 1만1000톤급) 이지스 구축함 등을 건조했다. 특히 세종대왕급 구축함은 미국의 알레이 버크(Arleigh Burke)급 구축함보다 선체가 크고 미사일 탑재량이 많아 순양함급으로 평가받기도 한다.HD현대중공업은 차세대 이지스 구축함(KDX-III Batch-II) 선도함인 ‘정조대왕함’을 2024년 4월에 진수하며, 2027년까지 동형 3척을 순차 건조한다. 한편 KDDX 사업은 2024년 기본설계를 완료하고 상세설계·시제함 착수 단계로 넘어가 ‘스텔스 구축함’ 시대를 예고하고 있다. 정조대왕함은 세종대왕함 대비 탄도미사일 요격 능력과 대잠수함 탐지 능력이 크게 향상됐으며 현존하는 최상급 전투함으로 평가받고 있다.호위함과 초계함 분야에서는 1980년대 최초의 국산 호위함인 울산급(약 2300톤급) 을 시작으로 FFX Batch-I 인천급, Batch-II 대구급(복합 디젤-전기 추진·약 2800톤 급), Batch-III 울산급(3500~3600톤급·AESA 레이더 장착) 등을 연이어 건조했다. 이와 더불어 포항급 초계함과 윤영하급 고속함 등 소형 전투함도 다수 제작했다. 최근 현대중공업은 필리핀 해군에 2600톤급 호위함(호세 리잘급)을 수출하는 등 해외 시장 개척에서도 성과를 보이고 있다.잠수함 부문은 한화오션을 중심으로 독일 기술을 바탕으로 한 디젤잠수함을 제작해왔으며, KSS-I 장보고-I급(209급·1200톤급), KSS-II 손원일급(214급·1800톤급·AIP 탑재)을 성공적으로 건조했다. 현재는 3000톤급 KSS-III 도산안창호급 잠수함을 건조 중이며, 이는 수직발사관(VLS)을 통해 탄도미사일 발사가 가능한 첨단 함정으로 평가받고 있다. 이미 Batch-I 3척이 실전 배치됐고, Batch-II 건조가 진행 중이며 향후 4000톤급 이상의 잠수함 개발도 계획돼 있다.상륙함과 수송함 분야에서는 2007년 세계에서 세 번째로 헬기탑재강습함(LPH)인 독도급 대형수송함(길이 약 199m·만재 약 1만9000톤)을 HJ중공업이 건조했으며, 2021년에는 개량형 마라도함이 취역했다. 중형급 상륙함인 천왕봉급(LST-II·4500톤급)도 실전 배치돼 있으며, 소형 상륙정 및 고속상륙정(LCAC)까지도 국내 제작이 가능하다. 현재 다목적 유·무인전력 지휘함 사업도 추진 중이다.군수지원함 분야에서도 HD현대중공업이 1990년대 천지급(AOE-I·만재 약 9100톤)을 시작으로, 최근 신형 소양급(AOE-II·길이 190m·만재 2만3000톤)을 건조했다. 소양급 군수지원함은 이전 세대 대비 2.3배 이상의 적재 능력을 갖추고 있으며, 헬기 이착륙 시설 및 종합 지원 능력까지 구비한 첨단 함정이다. 현대중공업은 뉴질랜드 해군에도 2만6000톤급 군수지원함 아오테아로아(Aotearoa)함을 인도해 해외에서도 그 경쟁력을 입증했다.한국 조선소들은 전투함 분야의 고난도 기술인 레이더·무장 통합, 스텔스 설계, 고도화된 시스템 통합 구축 능력에서부터 군수지원함 분야의 대형 선체 제작과 장거리 항해 성능까지 폭넓은 역량을 보유하고 있다. 특히 이지스 구축함과 공기불요추진(AIP) 잠수함 건조 경험은 한국이 세계적인 수준의 첨단 군함 건조 역량을 확보했음을 보여주는 대표적인 지표다. 아직 핵추진 잠수함이나 초대형 항공모함과 같은 고난도 함정의 경험은 없으나, 관련 기술 확보와 역량 확대를 적극적으로 추진하고 있다.미국 트럼프 행정부 2기 출범 이후 25% 관세 부과 압박이 현실화되면서, 한국은 관세율을 15%로 인하하는 타협을 이끌어냈다. 이 합의의 핵심 지렛대가 된 것이 바로 ‘미국 조선 산업 부흥’ 프로젝트, 한국 정부가 제안한 대규모 대미(對美) 투자 패키지였다. 그중 1500억 달러(약 208조 원)가 한·미 조선 협력 전용 펀드로 편성돼, 미국 조선업 재건을 지원하는 조건으로 관세 협상에 결정적 기여를 했다.한국 정부가 제시한 미국 조선 산업 펀드는 도널드 트럼프 미국 대통령의 구호 ‘Make American Shipbuilding Great Again’에서 유래한 일종의 종합 패키지 프로그램이다. 이는 한국 민간 조선사의 대규모 미국 현지 투자와 이를 뒷받침하는 금융 지원을 포괄하며, 구체적으로 미국 내 조선소 인수·신규 건설, 인력 양성, 공급망 구축, 유지보수(MRO) 사업까지 조선 생태계 전반을 아우른다.미 의회가 쳐 놓은 법적 철옹성은 단단하다. 반스-톨레프슨 수정법(10 U.S.C. § 8679) 조항은 "별(星) 달린 함정은 결코 외국 조선소에서 태어나지 못한다"는 철칙을 못박았다. 그러나 1500억 달러 규모 MASGA 펀드는 그 장벽에 비집고 들어갈 ‘미세 균열’을 발견했다. 해법은 간단하다. ‘밖에서 못 지으면, 안에서 지으면 된다.’한국 조선사가 미국 땅에 직접 돈을 들여 조선소를 인수·신설하고, 선체·블록을 현지에서 찍어내면 법 조항은 더 이상 장애물이 아니다. 함정은 미국 주소를 달고 태어나고, 지역 경제는 일자리와 세수를 얻는다. 워싱턴 정치권이 반대할 명분이 사라지는 셈이다.두 번째 장벽도 있다. 국가전략산업기반(NTIB) 규정과 ‘바이 아메리칸(Buy American)’ 조항이 ‘핵심 부품은 반드시 미국산이어야 한다’며 국경에 자물쇠를 채워 왔다. MASGA 펀드는 이마저 우회한다. 한국 조선사가 미국 부품 업체에 과감히 투자해 합작 공장을 세우면, 생산지는 자연스럽게 ‘메이드 인 USA’가 된다. 선체는 한국식 품질, 부품은 미국 국적. 미 해군은 규정을 지키고, 한국 기업은 공급망을 장악한다.결국 MASGA는 법적 금기를 정면 돌파하는 외교·산업 전략의 ‘열쇠’다. ‘해외 건조 금지’라는 단순한 장소 규제가, 한국 기술로 지은 ‘미국산’ 군함이라는 역설적 해답으로 뒤집히는 순간이다.이번 MASGA 프로젝트는 한국 조선 산업계에 새로운 시장 진출과 가치사슬 확장의 기회를 제공한다. 한국 기업들은 세계 최고 수준의 선박 설계·건조 역량을 바탕으로 미국 조선업 부활의 파트너로 나서게 된다. 이는 단순히 미국을 돕는 것이 아니라, ‘우리 조선 기업들의 수요에 기반한 사실상의 우리 사업’으로서 상호 이익을 창출할 수 있다는 점에서 의미가 크다.물론 도전과 과제도 존재한다. 미국 내 조선 산업은 인프라와 인력 기반 취약으로 초기 효율성이 낮고 고비용 구조일 수밖에 없다. 조선업은 고정비 비중이 높아 초기 진입 시 손실 리스크가 크므로, 한국 기업들은 장기적 관점의 전략이 필요하다. 처음부터 과도한 투자보다는 단계적으로 실익을 주고받는 방식의 전략이 필요하다.한국 조선소들의 군함 건조 스펙트럼과 미국 해군 주요 함정들의 규모 및 복잡성을 종합적으로 비교 분석해, 각 범주별로 한국 조선소의 수주 가능성을 점쳐본다. 한국 조선소는 군수지원함 분야에서 수주 가능성이 가장 높으며, 대형 수상전투함은 미 해군 내에서 건조 수요가 높은 핵심 전력이나 미국 현지 조선소만으로는 수요를 충당하기 어렵다.특히 한국이 건조한 이지스함은 미 해군 및 방산 업체와 협력을 통해 건조된 함정이므로 향후 정책 변화가 있을 경우 공동 생산이 가능한 분야로 판단된다. 중형 수상전투함은 미국이 요구하는 사양과 유사한 플랫폼이 없어 수주 가능성은 상대적으로 낮아 보인다.한국은 이미 1만 톤급 이지스 구축함을 독자적으로 건조한 경험이 있어, 기술적으로는 미 해군의 알레이 버크급 구축함 건조가 가능하다. 정조대왕급은 선체 크기·레이더 구성에서 미국 DDG-51 Flight III와 구조적으로 가장 유사한 플랫폼이어서, 완전 해외 건조가 불가하더라도 블록-모듈 공동 생산, 성능 개량, 주요 부품 공급 등 다층적 협력 시나리오가 존재한다. HD현대중공업은 미국 헌팅턴 잉걸스와 함정 분야 협력 업무협약(MOU)을 체결한 바 있으며, 이는 한미 간 실질적 조선 협력 가능성을 보여주는 대표적 사례다.대형 수상전투함 구축함 순양함급은 기술적으로는 충분한 건조 역량을 보유하고 있으나, 미국의 현행 법률과 정책적 제한으로 인해 현재로서 수주는 어려운 상황으로 판단된다.미국은 FFG 사업 등을 통해 중형 함정의 중요성을 높이고 있으며, 한국은 3000~4000톤급 최신 호위함(FFX Batch-II/III)을 다수 건조 중이고 해외에도 유사 급 함정을 수출한 경험이 있으나 국내에는 미국이 요구하는 통합전투체계 규격, 엔진· 전원 여유도, 미사일 수직발사관 수량이 국내 프리깃 설계와 상이해, 공유 플랫폼이 현재로서는 부재하다는 점이 제약 요인으로 중형 수상전투함의 수주 가능성은 상대적으로 낮아 보인다.한국은 미국의 LPD급(2만5000톤)이나 강습상륙함(LHA 4만5000톤)을 직접 건조한 적은 없으나, 독도급(1만9000톤) 건조 경험과 상선 건조 기술력을 바탕으로 선체 제작 능력은 충분하다. 상륙함은 정교한 전투체계보다는 플랫폼 설계 능력이 중요하므로 한국 조선사들이 대응할 수 있는 분야이나 상륙함은 미 해병대의 핵심 전력으로 미국 내 건조 선호도가 높아, 정치적 민감성이 존재한다. 따라서 완제품 수주보다는, 미국 내 최종 조립 형태로 협력하는 것이 더 현실적으로 보인다.한국은 세계 최고 수준의 상선 및 대형 물류선 건조 경험을 바탕으로 뉴질랜드와 노르웨이 등에도 군수지원함을 공급한 전력이 있다. 미 해군의 급유함(T-AO)과 건조물자 수송함(T-AKE)은 상선 기술과 밀접해 해외 발주에 대한 정치적 민감성이 적으며, 현재 미 해군의 신규 지원함 건조가 더디고 중국과의 경쟁으로 인해 한국과 같은 해외 조선소 활용이 적극 고려되고 있다. 법적 제약이 완화되면 한국이 최적의 수주 후보로 평가된다.미국 해군은 핵추진 잠수함만 운용하며, 이를 해외에 발주하는 사례가 없다. 한국은 디젤 잠수함 분야에서 세계적인 기술력을 갖추고 수출도 활발히 추진 중이나, 미 해군에 직접 납품할 가능성은 현재로서 낮아 보인다.한국 조선소의 기술적 역량과 미국의 법적·정책적 제약을 종합적으로 고려해 미 해군의 함정 도입 계획에 따른 수주 가능성을 세 가지 범주로 나누어 살펴본다.한국 조선소는 기술적·생산적으로 자체 건조가 가능하며, 미국이 외국 건조를 비교적 허용할 가능성이 높은 분야는 군수지원함과 보조함류다. 예를 들어, 함대급유함 (T-AO), 경량보급함(T-AOL), 건화물 탄약보급함(T-AKE), 잠수함지원함(AS), 해양 감시정(T-AGOS), 예인구난함(T-ATS) 등이 있다. 이 함정들은 전투체계가 단순하고 민간 운용에 가까워, 한국의 뛰어난 상선 건조 경험과 노하우로 충분히 단독 수주·건조가 가능한 분야다. 특히 존 루이스(John Lewis)급 함대급유함과 같은 만재배수량 약 4만~5만 톤 급 함정은, 한국 조선소가 이미 상업적으로 축적한 건조 경험과 기술력으로 쉽게 대응 가능한 영역이다.한국의 기술력과 생산능력은 충분하지만, 미국 측의 민감성 및 안보적 이유로 인해 공동 생산이나 부분 생산 방식이 현실적인 분야는 상륙함이다. 미 해군의 중형 상륙함(LSM·Landing Ship Medium) 55척은 한국의 LST(Landing Ship Tank)급 상륙함과 유사한 규모와 특성을 가지므로, 한국 조선소와의 공동 생산 및 설계 공유 협력이 가능하다. 이러한 방식에서는 미국이 핵심 전투체계와 설계를 주도하고, 한국이 함체 생산 및 조립을 담당하는 모델이 이상적이다.한국 조선소가 기술적으로 건조 가능한 역량을 보유하고 있으나, 미국 법률과 안보상 제약으로 인해 현실적으로 수주 가능성이 희박한 대형 첨단 전투함 및 핵추진 함정들이다. 핵추진 잠수함(SSN/SSBN), 원자력 항공모함(CVN) 등은 미국의 전략적 핵심 전력으로서, 미국 내에서만 건조되며 해외 건조 전례가 없다. 한국 조선소가 기술적 역량을 일부 보유했음에도 불구하고, 핵추진 기술 부족과 미국의 민감한 기술 보호 정책 때문에 직접적 수주가 불가능한 영역으로 평가된다. 따라서 이 범주 함정은 한국 조선소의 직접 수주 시장으로 가늠하기에는 현실성이 크지 않아 보인다.미국 해군의 함정 증강 계획은 세계 조선 업계에 커다란 기회를 제공하고 있다. 이러한 변화의 중심에는 한국 조선 업계가 자리하고 있으며, 그들은 이미 세계적인 수준의 기술력 및 생산능력을 통해 국제 시장에서 입지를 확고히 하고 있다. 미국 정부가 동맹국 조선소에 대한 문호를 여는 전략적 변화를 모색하고 있는 만큼, 한국 조선소들은 이 기회를 활용해 새로운 도약을 이룰 가능성을 마주하고 있다. 이러한 맥락에서, 한국 조선 업계는 체계적이고 전략적인 접근을 통해 미국 해군 함정 사업 수주를 위한 준비를 강화할 필요가 있다. 다음은 한국 조선 업계가 미국 해군 함정 사업 수주를 위한 전략적 접근 방안이다.미국 내 생산 기반을 구축해 미국 내 여론과 정책 결정자들의 지지를 확보하는 것이 필수적이다. 미국 내 부정적 여론과 정치적 반대를 해소하기 위해, 미국 내 직접투자나 현지 기업과의 전략적 합작을 통해 현지 조선 능력을 확대할 필요가 있다. 특히 한국에서 주요 모듈을 제작한 후, 미국 현지 시설에서 최종 조립하는 방식을 통해, 미국 내 일자리 창출과 지역 경제 활성화라는 실질적 효과를 보여줄 수 있다. 실제로 한화오션의 필라델피아 조선소 인수와 같은 선례가 있다.미국 내 기존 조선소와 전략적 컨소시엄 및 파트너십을 맺고 협력적 사업모델을 구축해야 한다. 이를 통해 독자적 경쟁 구도보다는 현지 조선소와 공동 입찰을 진행하거나 사업 범위를 명확히 분담해 상호 이익을 극대화하는 방식이 효과적이다. 예를 들어 대형 구축함 사업의 경우, 한국 조선소는 선체 건조 및 기본 설계를 담당하고, 미국 주요 조선소는 무장 및 전자 시스템의 통합과 같은 고부가가치 작업을 맡는 협업 구조를 고려해볼 수 있다. 또한 군수지원함과 같이 비교적 민감도가 낮은 일부 사업에서는 한국 기업이 주 계약자로 나서고, 미국 중소 조선소들이 하도급 형식으로 참여하는 등 계약 구조를 보다 유연하게 만들어 상호 간 전략적 협력 관계를 확대해 나갈 필요가 있다.미국 측의 우려를 해소할 수 있도록 철저한 기술 신뢰성과 보안 관리 체계를 구축해야 한다. 이를 위해 한국 기업은 미국의 군사 기술 보호 기준을 엄격하게 준수하고 사이버 보안 역량을 한층 강화해 민감한 기술의 유출 가능성을 원천적으로 차단할 필요가 있다. 퇴역한 미국 군 장교나 현지 전문 기술 인력을 적극적으로 채용해 미국 정부와 군 당국의 신뢰를 제고하고, 미 국방부가 지정한 품질 관리 담당자의 상시 현장 점검과 감독을 수용하는 방안도 고려해야 한다. 특히 기밀성이 높은 첨단 장비의 경우 미국 내에서만 설치하고 별도의 현지 관리 체계를 구축하는 등 기술적 우려 사항을 근본적으로 해소하는 전략이 필수적이다.미 해군의 요구사항을 적극 반영한 맞춤형 설계안과 공동 개발 방안을 제시할 필요가 있다. 한국 조선소의 뛰어난 설계 역량을 활용해 미 해군이 요구하는 성능과 사양에 부합하는 최적화된 설계 시안을 선제적으로 제공함으로써 사업 주도권을 확보할 수 있다. 예컨대 중형 상륙함(LSM)의 경우 한국의 상선 기반 설계 경험을 활용한 저비용 시안을 제안하고, 필요에 따라 미 해군과의 긴밀한 협력 및 공동 개발로 기술력을 높이고 협력 관계를 심화할 수 있다.마지막으로, 한국 조선소의 차별화된 품질과 정확한 납기 이행 실적을 적극적으로 강조하는 전략적 홍보 역시 필수적이다. 미국 해군 사업에서는 납기 지연과 예산 초과가 빈번히 발생하는 만큼, 이를 해결할 수 있는 탁월한 프로젝트 관리 역량을 명확히 전달해야 한다. 글로벌 시장에서 기한 내 고품질 선박 인도 실적과 같은 구체적인 성공 사례를 홍보해 신뢰성을 제고하고, 이러한 역량이 미국의 함정 건조 사업에서도 일관되게 발휘될 수 있음을 지속적으로 강조해 나갈 필요가 있다.환율 변동은 조선 사업의 손익에 결정적인 영향을 미치는 요소다. 따라서 미국 내에서 선박 모듈과 블록 생산, 최종 조립 비중을 전략적으로 높여, 달러로 이루어지는 매출과 비용의 균형을 확보해 환율 변동 위험을 자연스럽게 헤지할 필요가 있다. 그럼에도 불구하고 불가피하게 발생하는 잔여 환위험에 대해서는 MASGA 펀드에서 제공되는 자금을 활용해 선물환(NDF) 및 통화 옵션 등 금융 파생상품을 적극적으로 사용함으로써 프로젝트의 수익성을 안정적으로 관리한다.미국 정부가 철강 및 알루미늄 제품에 부과하는 50% 수준의 고율 관세는 미국 조선시장 진입에 큰 부담이 될 수 있다. 이 부담을 최소화하기 위해 한국 조선 업체들은 US스틸, 뉴코 등 미국의 주요 철강 업체와 10년 이상의 장기 공급 계약(M-formula 방식: 가격 및 분기 조정 방식)을 체결하는 방안을 검토할 필요가 있다. 또한 MASGA 펀드가 제공하는 재정적 지원을 활용해 현지 철강 및 기자재의 공급 비중을 전략적으로 늘리고, 바이 아메리카 법안이 요구하는 미국 내 현지 가공 비율을 충족할 수 있도록 설계해 관세 리스크를 적극적으로 관리한다.미국 해군의 함정 증강 계획은 한국 조선 업계에 새로운 성장의 기회가 될 것이다. 미국 정부가 동맹국 조선소에 대한 사업 문호 개방이라는 전략적 변화를 적극적으로 추진하고 있는 만큼, 한국 조선소들은 철저한 준비와 체계적이고 전략적인 접근을 통해 이 기회를 활용할 필요가 있다. 이를 통해 한국 조선 산업의 글로벌 경쟁력을 한층 더 높이고, 한미 동맹을 방위산업 분야에서도 더욱 공고히 발전시키는 계기로 삼아야 할 것이다.