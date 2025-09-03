KE솔루션, 각형배터리 케이스 및 전극류 양산 라인 구축 검토 본격화

(주)KE솔루션(대표 홍진기)이 지난해 중국 현지 각형배터리 케이스 및 전극류 전문 설비업체와 MOU를 체결한데 이어, 국내 시장에서의 양산 라인 구축을 위한 검토 작업을 본격화하고 있다고 밝혔다.KE솔루션 관계자는 “지난해 하반기 협약 이후 여러차례 대표이사와 연구진이 중국 현지를 직접 방문해 구체적 협의를 진행하고 있다”며 “국내 각형배터리 시장 확대를 대비해 첨단 생산라인 기술력과 양산 경험을 선제적으로 확보할 계획”이라고 밝혔다. 이어 “중국의 첨단 기술과 대량 생산 노하우를 기반으로 한 협력을 통해 시장 경쟁력을 더욱 강화할 것”이라고 덧붙였다.최근 전기차 배터리 시장은 원통형과 파우치형을 넘어 각형 배터리의 비중이 빠르게 확대되고 있다. 전기차 수요 증가와 함께 에너지 저장장치(ESS) 등 대규모 전력 인프라에서도 각형 배터리의 안정성과 효율성이 주목받으면서, 케이스와 전극류와 같은 핵심 부품의 수요가 크게 늘고 있다.KE솔루션은 이러한 흐름 속에서 단순한 공급망 참여를 넘어, 설계와 생산 기술을 동시에 확보해 글로벌 배터리 밸류체인 내 경쟁력을 강화한다는 전략이다. 관계자는 “각형배터리 케이스와 전극류는 배터리 안정성과 성능을 좌우하는 핵심 요소”라며 “품질과 효율성을 동시에 높이는 기술 혁신을 통해 시장의 요구를 충족시킬 것”이라고 강조했다.한편, KE솔루션은 전기차 배터리 뿐만 아니라 ESS, 스마트그리드 등 차세대 에너지 분야에서도 활용도를 넓혀갈 방침이다. KE솔루션 측은 “국내 전기차 배터리 시장 뿐만 아니라 글로벌 시장에서도 경쟁력을 갖춘 기업으로 도약하겠다”고 덧붙였다.한경머니 온라인뉴스팀 기자 moneynews@hankyung.com