경산시, 스마트 폐건전지 수거함 ‘리씨드’ 설치… 도시재생과 자원순환 두 마리 토끼 잡는다

경북 경산시가 도시재생사업의 일환으로 스마트 폐건전지 수거함을 도입했다. 장애인기업이자 예비 사회적기업인 ㈜에브리솔루션은 최근 경산시와 조달 물품계약을 맺고, 역전마을 복합커뮤니티센터와 역전마을 이끼동 두 곳에 스마트 수거함 ‘리씨드(RECID)’를 설치했다고 3일 밝혔다.리씨드는 인근 주민들이 무심코 버리던 폐건전지를 손쉽게 모을 수 있도록 고안된 기기로, 도시재생과 자원 재활용이라는 두 가지 과제를 동시에 풀어낼 수 있다는 점에서 주목된다.이 기기는 사용자가 전용 앱 ‘리씨드’에 가입한 뒤 휴대전화 번호나 QR코드로 로그인하면 이용할 수 있다. 투입된 폐건전지는 최신 인공지능(AI) 알고리즘이 자동으로 식별해 이물질과 구분하며, 무게에 따라 포인트가 적립된다.경산시에 설치된 모델의 경우 1g당 1포인트가 지급되며, 폐건전지 500g을 모으면 새 건전지 1개로 교환할 수 있다. 적립 현황과 교환 내역은 앱을 통해 확인 가능하다.㈜에브리솔루션 관계자는 “리씨드는 단순한 수거함을 넘어 주민들이 생활 속에서 자연스럽게 재활용에 참여할 수 있는 플랫폼”이라며 “도시재생사업의 마중물로서 지역 공동체 활성화에도 기여할 것”이라고 말했다.경산시 관계자도 “무심코 버려지는 폐건전지를 효율적으로 수거할 수 있어 환경 개선 효과가 기대된다”며 “지속 가능한 도시재생 모델로 발전할 수 있도록 지원을 이어가겠다”고 전했다.리씨드는 남녀노소 누구나 쉽게 사용할 수 있도록 직관적인 UI를 갖췄다. 외관은 건전지 모양으로 디자인됐으며, LED 조명을 적용해 기기를 쉽게 찾을 수 있다.관리자는 수거 현황을 서버에서 실시간으로 확인할 수 있으며, 필요할 경우 엑셀 파일로 내려받아 관리 효율성을 높일 수 있다.에브리솔루션은 장애인기업이자 예비 사회적기업으로, 자원순환경제 확립을 목표로 재활용 디바이스를 연구·개발하고 있다. 회사 측은 이번 경산시와의 협력을 계기로 지역사회와 환경을 아우르는 친환경 기술 기업으로 도약하겠다는 포부를 밝혔다.한경머니 온라인뉴스팀 기자 moneynews@hankyung.com