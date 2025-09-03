KB금융, ‘Kiaf SEOUL 2025’서 금융과 예술의 특별한 만남

KB금융그룹(회장 양종희)이 국내 최대 규모 아트페어 ‘Kiaf SEOUL 2025(이하 키아프)’의 리드파트너로 2년 연속 참여하며 금융과 예술이 빚어내는 새로운 문화 경험을 선보인다. 행사는 9월 3일부터 7일까지 5일간 서울 코엑스에서 열린다.2002년 시작된 키아프는 지난 20여 년간 한국 미술시장과 해외를 잇는 가교로 자리매김해왔다. 올해는 ‘공진(Resonance)’을 주제로 전세계 20여 개국 175개 갤러리가 참가해 예술의 회복력과 공명의 힘을 조명한다. 까다로운 심사를 통해 전시 콘텐츠의 깊이와 갤러리 수준을 강화, 한국 현대미술의 국제적 위상을 높일 전망이다.KB금융은 이번 행사에서 ‘별의 순간(인생에서 가장 빛나는 순간)’을 모티프로 한 고품격 문화예술 콘텐츠를 준비했다. 특히 코엑스 1층 B홀에 마련된 KB특별관에서는 지난 4월 화랑미술제 ‘ZOOM-IN’에서 KB스타상을 받은 이다연 작가와의 협업 작품을 선보인다. 인터랙티브 미디어 아트로 구성된 체험형 공간은 고객의 일상 속 특별한 순간을 담아내며, “고객 곁에 늘 함께하겠다”는 KB금융의 메시지를 전한다.이번 키아프 현장에서 KB금융은 연령대별 맞춤형 문화 프로그램도 다채롭게 운영한다. ▲신진 작가 작품을 누구나 편하게 감상할 수 있는 ‘KB 아트 스타디움’, ▲피아니스트 선우예권과 아레테 콰르텟이 참여하는 클래식 공연 ‘Kiaf Classic’, ▲미래 예술 꿈나무를 위한 ‘아티스트 토크’와 ‘드로잉 클래스’, ▲어린이를 위한 ‘키즈 아트 클래스’와 ‘키즈 도슨트’ 등이 마련돼 있다.KB금융 관계자는 “국내 최대 아트페어 키아프의 리드파트너로 2년 연속 함께하게 되어 뜻깊다”며 “앞으로도 금융과 예술을 잇는 차별화된 문화 이벤트를 통해 고객과 함께할 것”이라고 강조했다.한편 KB금융은 지속적으로 예술 후원과 문화 행사를 이어오고 있다. 지난 4월에는 화랑미술제 신진작가 특별전 ‘ZOOM-IN’의 공식 파트너로 참여했으며, 5월에는 리움미술관에서 ‘KB GOLD&WISE 뮤지엄 데이’를 개최해 고객과 예술적 가치를 나눴다.