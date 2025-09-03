변화의 중심지 아산탕정지구, 입주와 동시에 미니신도시급 인프라 누려

입주와 동시에 완성형 도시 인프라를 누리는 단지는 언제나 수요자들에게 각광받고 있다. 특히 신도시나 택지지구, 도시개발사업의 경우 초기 입주 시 교통, 교육, 상업시설 등 인프라가 완비되지 않아 불편을 겪는 경우가 많지만, 개발 막바지에 공급되는 단지들은 이미 조성된 인프라를 그대로 누릴 수 있어 주거 만족도가 높다.일례로 지난해 공급된 경기 고양 장항지구 막바지 분양 단지였던 ‘고양장항아테라’는 평균 30.71대 1의 우수한 경쟁률로 단기간 완판됐으며, 과천 지식정보타운 마지막 민간 분양단지 ‘과천디에트르퍼스티지’ 역시 228.51대 1의 우수한 경쟁률로 흥행에 성공했다.지방에서도 이러한 단지는 마지막 입성 기회로 여겨져 희소성을 바탕으로 상승 기대값이 높다. 국토교통부 실거래가 자료에 따르면 전북 전주에코시티 막바지 분양 단지인 ‘에코시티 더샵 4차’는 전용 158㎡ 분양권은 올해 6월 7억2,971만원에 거래되면서 분양 1년 만에 8,900만원 가량의 프리미엄이 형성됐다.업계 관계자는 “완성형 도시는 초기 인프라가 잘 갖춰져 있지 않아 이른바 ‘신도시 증후군’에 시달리곤 하지만 개발 막바지에 공급되는 단지는 완성된 생활인프라를 누릴 수 있어 수요자 선호도가 높다”며 “특히 주택수요가 풍부한 대규모 주거타운의 경우 이사를 원하는 대기수요가 많아 상승 여력이 더욱 높다”고 말했다.이런 가운데, 대규모 신주거타운인 충남 아산탕정지구 마지막 분양 단지인 ‘아산탕정 동일하이빌 파크레인’으로 수요자들의 눈길이 쏠린다.아산탕정 동일하이빌 파크레인은 충남 아산 탕정지구 도시개발사업 A1블록(아산시 탕정면 갈산리 일원)에 들어서며, 지하2층~지상33층, 전용면적 84~152㎡, 총 821가구 규모이며, 이 중 738가구가 일반분양 물량이다. 타입별 일반분양 가구수는 ▲84㎡A 453가구 ▲84㎡B 129가구 ▲84㎡T 12가구 ▲99㎡A 111가구 ▲99㎡B 30가구 ▲150㎡P 2가구 ▲152㎡P 1가구 등이다.단지가 들어서는 아산탕정지구 도시개발구역은 약 53만6,400㎡ 면적에 공동주택 4,300여가구가 들어서는 미니신도시급 주거타운이다. 주거는 물론 상업, 교육, 공공시설 및 공원, 녹지까지 체계적으로 조성돼 높은 주거 만족도를 자랑한다. 뿐만 아니라, 주변 R&D집적지구, 천안아산복합환승센터, 곡교천아트리버파크, 아산디스플레이시티 2단지, 아산탕정2도시개발사업 등 대규모 개발사업이 많아 높은 미래가치도 주목받고 있다.서울은 물론 수도권과 전국 주요 도시의 접근성도 뛰어나다. KTX·SRT 천안아산역과 1호선 탕정역, 이순신대로, 당진~청주고속도로(일부개통) 등 광역교통망을 중심으로 사통팔달 교통 입지를 갖췄으며, 최근 GTX-C 노선 연장도 활발하게 추진계획되고 있어 교통 여건은 더욱 개선될 전망이다.우수한 교육 여건도 빼놓을 수 없다. 단지 바로 옆 갈산초(유치원)와 탕정중, 갈산중, 탕정4중(2027년 3월 예정), 충남외고, 삼성고, 탕정고(2028년 3월 예정) 등 주변 학교가 많고, 명문 학원가와 탕정온샘도서관 등이 인근에 있어 공·사교육을 모두 만족하는 입지를 자랑한다.풍부한 생활인프라도 누릴 수 있다. 갤러리아백화점, 이마트 트레이더스, 모다아울렛등 천안아산역 주변으로 형성된 대형 인프라를 공유할 수 있고, 도보권 내 탕정 중심상권도 이용할 수 있다. 또한, 온샘근린공원, 용곡공원, 지산공원, 곡교천 등 단지 인근 천혜의 자연환경도 조성돼 있어 쾌적한 주거환경에 대한 기대감도 높다.아산탕정 동일하이빌 파크레인은 차별화된 상품성도 갖췄다. 단지를 남향 위주로 배치해 채광과 통풍이 우수하고, 최대 5베이, 판상형 맞통풍 위주로 설계해 개방감도 뛰어나다. 팬트리, 드레스룸 등 집안 곳곳에 수납공간을 마련해 공간활용도를 극대화했으며, 일부 세대에 테라스와 펜트하우스 등 특화 설계를 적용해 주거 만족도를 끌어올렸다.한편, 프리미엄 브랜드 동일하이빌이 적용된다는 점도 눈길을 끈다. 동일하이빌은 대한민국 최초로 ‘지상에 주차장 없는 아파트’, ‘면진설계 아파트’ 등을 선보이며, 고객을 모든 가치의 중심에 두고 전국 곳곳에서 아파트를 성공적으로 공급한 바 있다. 특히 천안에 총 8개 단지 5,564가구의 대규모 주거 단지를 성공적으로 조성하며, 지역 대표 브랜드로 확고히 자리매김했다. 동일하이빌은 향후 고객의 기대를 뛰어넘는 주거 솔루션을 제공하며, 새로운 주거 문화를 선도해 나갈 전망이다.아산탕정 동일하이빌 파크레인 견본주택은 충남 아산시 배방읍 장재리 일원(천안아산역 2번출구 인근)에 마련되며, 9월 오픈 예정이다.한경머니 온라인뉴스팀 기자 moneynews@hankyung.com