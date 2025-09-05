금성백조, ‘안성 아양 금성백조 예미지’ 야경 투시도

금성백조가 경기도 안성시 아양택지개발지구 B2블록 일원에 짓는 ‘안성 아양 금성백조 예미지’를 9월 말 분양할 예정이다. 단지는 지하 1층~지상 최고 25층, 8개 동, 전용면적 84㎡로 구성되어 있으며, 총 657가구 규모로 공급된다.‘안성 아양 금성백조 예미지’는 안성의 신주거 중심지로 자리잡은 아양택지개발지구의 마지막 분양 단지로, 생활 인프라가 이미 잘 갖춰진 완성형 주거지에 들어서는 점이 가장 큰 강점이다.단지가 들어서는 안성 아양지구는 경기도 안성시 옥산동·석정동·아양동·도기동 일원에 조성된 약 84만7,839㎡ 규모의 대규모 택지지구로 약 1만6,000명을 수용할 수 있는 공공택지지지구다. 체계적인 도시계획에 따라 주거시설뿐 아니라 교육·상업·문화·공원 등의 인프라가 탄탄하게 들어서 있어 안성을 대표하는 생활권으로 자리매김하고 있다.특히 ‘안성 아양 금성백조 예미지’는 아양지구 내에서도 마지막 공급지인 B2블록에 자리잡고 있다.단지 주변에는 백성초, 안성중(2027년 이전 예정), 고등학교 예정부지가 위치해 초·중·고 도보 통학이 가능한 트리플 학세권 입지를 갖췄다. 또 아양도서관과 학원가도 가깝다.이마트, 하나로마트, CGV, 경기도의료원 안성병원 등 다양한 편의시설이 밀집해 있으며, 중심상업지구도 도보로 이용 가능해 원스톱 생활을 누릴 수 있다. 단지 주변에는 약 3만5,348㎡ 규모의 아양2근린공원을 비롯해 아롱개문화공원, 알미산 공원, 안성천 등 다채로운 녹지와 수변공간이 조성돼 있다.광역 교통망도 우수하다. 인근에 안성종합버스터미널이 위치하고 있으며, 세종포천고속도로 안성맞춤IC, 평택제천고속도로 남안성IC, 경부고속도로 안성IC를 통해 서울을 포함한 수도권 주요 지역으로의 접근성이 우수하다.또한, 2026년 말 개통 예정인 세종포천고속도로 안성~세종 구간이 완공되면 충청권까지의 이동이 수월해질 전망이며, 평택~부발선과 경강선 안성 연장 사업도 추진 중으로 향후 교통 여건은 더욱 향상될 것으로 기대된다.직주근접 프리미엄을 누릴 수 있는 것도 장점으로 꼽힌다. 단지는 안성제1·2·3·4·5일반산업단지, 미양농공단지, 미양2일반산업단지 등 다수의 산업단지가 차량 10분대 거리에 밀집해 있어 직주근접성도 확보했다.특히, 안성제5일반산업단지에는 현대차그룹이 약 20만㎡ 규모의 모빌리티알파라인안성센터(MAAC)를 조성 중이며, 동신일반산업단지는 ‘반도체 소재·부품·장비(소부장) 특화단지’로 지정돼 2027년 착공, 2030년 준공을 목표로 개발이 추진되고 있어 미래 성장성과 일자리 창출 효과가 클 것으로 보인다. 안성시에 따르면 동신일반산업단지가 성공적으로 진행될 경우 약 1만6,000명의 고용효과와 9,900억원에 달하는 부가가치 창출, 2조4,400억원 규모의 생산 유발 효과가 예상된다.이외에도 SK하이닉스의 용인 반도체 클러스터 일반산업단지, 삼성전자의 첨단 시스템 반도체 클러스터 국가산업단지도 차량 30분대 거리에 위치해 배후 주거지로서의 수요 유입도 가능할 전망이다.특히 금성백조의 ‘예미지’ 브랜드는 이미 동탄2신도시, 검단신도시, 화성 비봉지구, 평택 고덕지구 등 주요 수도권 택지지구에서 연이어 완판을 기록하면서 우수한 상품성과 안정적인 시공능력을 인정받으면서 높은 인기를 얻은 바 있다.실제로 금성백조는 지난해 11월 화성시 비봉지구 B1블록에 공급한 ‘화성 비봉 금성백조 예미지 2차’의 전 가구 계약을 조기에 100% 완료한 데 이어, 지난 5월 분양한 경기도 ‘평택 고덕 A48블록 금성백조 예미지’ 역시 단기간 내 완판에 성공했다.단지는 전 세대 4Bay 맞통풍 구조를 채택해 채광성과 환기성을 극대화했으며, 4룸(알파룸) 설계 및 수납공간 강화로 공간 효율성을 강화해 수요자들의 라이프스타일에 맞는 공간 활용이 가능하도록 구성했다.또한, 지상에 주차공간이 없는 100% 공원형 설계도 적용해 단지 내에서 안전한 보행 환경을 확보하고, 포레스트 플라자를 비롯한, 다양한 테마 정원 등을 조성해 쾌적한 자연환경을 만끽할 수 있도록 조성할 계획이다.단지가 들어서는 아양택지개발지구는 공공택지로 조성돼 분양가 상한제가 적용된다. 이에 따라 인근 시세 대비 합리적인 가격에 공급될 예정이다.모델하우스는 경기도 안성시 옥산동 일원에 조성될 예정이며, 9월 말 문을 열 계획이다. 관련 자세한 정보는 홈페이지 또는 문의전화를 통해 확인할 수 있다.한경머니 온라인뉴스팀 기자 moneynews@hankyung.com