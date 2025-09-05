KB증권, 디지털 PB팀 신설…우수고객 전담 관리 강화

KB증권(대표이사 이홍구·김성현)이 디지털 금융 확산에 대응해 Prime센터 내 ‘디지털 PB(프라이빗뱅커)팀’을 신설하고, 자산 규모가 큰 디지털 고객을 겨냥한 차별화된 서비스를 강화하고 있다.팬데믹 이후 금융 전반에서 비대면 서비스 선호가 높아지며, 자산가 고객층에서도 이러한 흐름이 뚜렷하게 나타나고 있다. 5일 KB증권에 따르면 1억 원 이상 비대면 고객 수는 2021년 대비 약 2.53배 증가한 반면, 대면 고객은 같은 기간 1.38배 증가에 그쳤다. 이는 단순 편의성을 넘어, 디지털 환경에서 전문적인 자산관리를 원하는 고액 고객층의 요구가 확대되고 있음을 보여준다.KB증권은 디지털 고객 전용 혜택을 한층 강화하기 위해 ‘KB Prestige 멤버십’을 고도화했다. 이 멤버십은 ▲M-able 300 ▲Prestige S ▲Prestige A 등급으로 운영되며, 투자 세미나 초청, 월별 금융상품 쿠폰, 신용대출 우대금리, 세무 대행 서비스 등 다양한 혜택을 1년간 제공한다. 맞춤형 혜택을 통해 디지털 우수고객의 만족도를 높이는 데 초점을 맞췄다.Prime센터 산하에 새롭게 출범한 디지털 PB팀은 Prestige S 등급 이상 약 5,700명(2024년 말 기준)의 고객을 전담한다. 7명의 전문 PB로 구성된 이 팀은 2025년 상반기에만 약 1만6천 건의 상담을 진행했으며, 주식 투자뿐 아니라 중개형 ISA, 연금저축 포트폴리오, 리밸런싱, 신용대출 컨설팅 등 다양한 솔루션을 제공했다. 특히 ISA 만기 고객에게 연금저축계좌 전환 시 최대 300만 원 추가 세액공제, 과세이연 효과, 저율과세 혜택 등을 안내하고, 3년 만기 재가입 전략까지 제시하는 등 ‘선제적 자산관리’로 호응을 얻고 있다.이홍구 KB증권 대표이사는 “비대면 채널 강화는 업계 공통 과제지만, 진정한 자산관리는 결국 사람과의 연결에서 출발한다”며 “Prime센터 디지털 PB팀은 전문성과 신뢰를 기반으로 디지털 시대 자산관리의 새로운 기준을 제시할 것”이라고 말했다.