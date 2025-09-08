바카디 코리아 사진 제공

바카디 코리아가 ‘부드러움의 대명사’로 불리며 위스키 애호가들에게 사랑받고 있는 세계적인 위스키 브랜드 ‘듀어스’의 프리미엄 제품군 강화를 위해 ‘듀어스 15년’을 새롭게 선보인다.듀어스 15년은 셰리 및 버번 캐스크에서 6개월 이상 추가 숙성한 ‘더블 에이징’을 거쳐 부드러움과 깊이를 동시에 갖춘 풍미가 특징이다. 첫 모금에서 느껴지는 섬세한 부드러움과 여운 깊은 피니시로 블렌디드 스카치 위스키의 새로운 기준을 제시한다. 듀어스 관계자는 “듀어스가 국내 시장에서 빠른 성장세를 보이고 있는 만큼, 프리미엄 라인업을 더욱 강화하기 위해 듀어스 15년을 새롭게 선보이게 됐다”며, “앞으로도 듀어스는 변화하는 소비자들의 니즈에 부응하며, 소비자의 특별한 순간마다 함께하는 프리미엄 블렌디드 스카치 위스키로서 듀어스의 브랜드 철학과 세계적인 명성을 지속적으로 이어가겠다”라고 말했다.한편, 바카디 코리아는 배우 유연석과 함께한 신규 캠페인을 전개한다. 유연석의 라이프스타일을 통해 듀어스와 함께 특별한 이야기를 발견하고 나누는 여정을 담은 화보를 공개하고, 소비자들과 진정성 있는 소통을 이어갈 예정이다.이승률 기자 ujh8817@hankyung.com