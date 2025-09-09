사진=대산문화재단

교보생명의 공익재단인 대산문화재단은 교보생명의 후원을 받아 창비와 공동으로 제24회 대산대학문학상을 공모한다고 9일 밝혔다.한국문학에 새로운 활력이 될 패기 있고 실험정신 넘치는 작품을 발굴해 온 대산대학문학상은 국내외 모든 대학생(전문대학, 특수대학 포함)을 대상으로 시(시조), 소설, 희곡, 평론, 동화 등 총 5개 부문에서 오는 11월 7일(금)까지 △시(시조) - 5편 △소설 200자 원고지 80장 내외 1편 △희곡 - 200자 원고지 100장 내외 1편 △평론 - 200자 원고지 70장 내외 1편 △동화 - 200자 원고지 40장 내외 2편을 기준으로 응모작을 접수한다.수상자는 기성문인으로 대우하며, 수상작(부문별 당선 1명)은 계간 <창작과비평>에 발표한다. 상금 700만 원과 함께 부상도 주어진다.심사결과는 오는 12월 중 발표하며, 시상식은 2026년 1월 중 개최한다. 수상작과 심사평은 <창작과비평> 2026년 봄호에 수록할 예정이다.대산대학문학상은 소설가 김애란(1회 소설)을 비롯해, 2021년 번역추리소설 부문에서 영국 대거상을 수상한 윤고은(2회 소설), 제21회 젊은평론가상을 수상한 강동호(5회 평론) 등 한국 문단의 걸출한 신인들을 배출해왔다.수상자들에게 부상으로 주어지는 해외문학기행은 2026년 1~2월 중 실시하며 해외 문학 및 문화 유적을 탐방한다. 특히 대산문화재단이 그동안 국제문학교류 사업을 통해 구축해 온 해외 네트워크를 활용하여 해당 지역의 문학관련 기관, 한국학 설치 대학 등을 방문하고, 외국 문인과의 간담회 등을 갖게 된다. 해외문학기행은 감염병, 천재지변 등 예측 및 통제하기 어려운 외부 환경의 영향에 따라 다른 부상으로 변경되거나 취소될 수 있다.