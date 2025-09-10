‘힐스테이트 더웨이브시티’ 오피스텔, 금리 인하 본격화 속 투자자 관심

한국은행이 기준금리를 상반기에만 2차례 연속 인하하면서 부동산 시장 전반에 회복 기대감이 확산되고 있다.한국은행은 지난 5월 29일 기준금리를 연 2.75%에서 2.5%로 0.25%포인트 낮췄다. 이는 지난 2월 단행한 인하에 이은 두 번째 조치로, 불과 3개월 만의 연속 인하다. 금리 인하는 가계·기업의 금융 부담을 완화하고, 부동산을 비롯한 자산시장에 유동성을 확대하는 효과가 있어 시장 회복의 촉매제로 작용할 수 있다.이런 흐름이 본격화되면, 우량 입지와 상품성을 갖춘 신규 분양 단지는 가격 방어력과 수요 회복 측면에서 더욱 유리해진다. 오피스텔 시장에도 긍정적으로 작용할 전망이다. 특히 최근 수도권 아파트 시장이 강도높은 대출 규제에 묶이면서 오피스텔 시장으로 시선을 돌리는 수요가 증가하고 있다.이러한 환경 변화 속에서 현대건설이 시흥 시화MTV 중심 입지에서 선보이는 ‘힐스테이트 더웨이브시티’ 주거용 오피스텔이 주목받고 있다.이 단지는 지하 3층~지상 35층, 12개 동, 총 1,796가구 규모의 복합단지로, 2023년 공급된 아파트 851가구는 계약 개시 한 달 만에 전 세대 완판을 기록한 바 있어 오피스텔 분양에도 많은 기대가 모인다. 이번 9월에는 전용 84㎡, 119㎡ 중대형 오피스텔 945실 중 480실이 1차 공급된다.단지는 시화호와 서해를 동시에 조망할 수 있는 ‘더블 오션뷰’(일부 호실)를 갖춘 수도권 내 보기 드문 입지에 들어선다. 웨이브파크, 시화나래 둘레길, 해양생태과학관, 아쿠아펫랜드 등 풍부한 문화·여가 인프라와 시화나래 유·초·중학교가 인접한 학세권 입지를 모두 갖췄다. 교통망도 우수해 77번 국도, 서해안·평택시흥고속도로 등 광역도로망과 지하철 4호선·서해선·수인분당선을 통한 수도권 전역 이동이 가능하며, 신안산선·수도권 제2순환고속도로 등 개발 호재도 예정돼 있다.브랜드 경쟁력도 눈길을 끈다. 힐스테이트는 2025년 8월까지 한국기업평판연구소 아파트 브랜드 평판지수 77개월 연속 1위를 차지한 것을 비롯해 프리미엄 브랜드지수 공동주택 부문 3년 연속 1위 등 다수의 수상 실적을 기록하며 소비자 신뢰를 입증해 나가고 있는 우리나라 대표 브랜드다.‘힐스테이트 더웨이브시티’ 오피스텔 역시 힐스테이트가 적용된 상품으로서 주변 단지와 차별화된 완성도를 자랑한다. 오피스텔임에도 3룸 기반의 판상형 구조, 4Bay 설계(일부 호실), 높은 천장고, 펜트하우스형 119㎡ 타입 등 아파트 못지 않은 설계로 주거 쾌적성을 극대화했다. 여기에 약 1,500평 규모의 중앙광장과 대규모 상업시설로 주거 만족도를 높인 점도 주목할 만 하다.또한 총 1,796가구 규모에 걸맞은 대규모 커뮤니티가 조성된다. 피트니스, GX룸, 골프연습장, 스크린골프, 퍼팅그린 등 운동시설과 더불어 독서실, 스터디룸, 코인세탁실, 클럽라운지 등이 함께 들어선다. 여기에 게스트하우스, 지하 개별 창고, 여유 있는 주차공간(확장형 및 전기충전 포함)까지 마련돼 실거주 편의성과 상품 완성도를 높였다.현대건설만의 특화 설계도 눈길을 끈다. H아이숲 실내놀이터를 통해 미세먼지 걱정 없이 아이들이 쾌적한 환경에서 뛰어놀 수 있도록 했으며, H사일런스 설계를 적용해 층간소음 문제를 대폭 덜었다.한편 ‘힐스테이트 더웨이브시티’ 오피스텔 견본주택은 경기도 시흥시 배곧동에 마련되며, 9월 중 오픈 예정이다.한경머니 온라인뉴스팀 기자 moneynews@hankyung.com