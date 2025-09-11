유비씨, ‘산업 AI 엑스포 2025’ 성황리에 마쳐

국내 디지털 트윈 전문기업 유비씨(UVC)가 참여한 '산업 AI EXPO 2025'가 성황리에 막을 내렸다. 지난 9월 3일부터 5일까지 코엑스 마곡 컨벤션센터에서 개최된 이번 전시회는 올해 처음 열렸음에도 불구하고 많은 참관객이 몰려 큰 성공을 거두었다는 평가를 받고 있다.유비씨는 전시 기간 동안 'All About AI Factory'를 슬로건으로 내세우며, 제조·물류 산업 현장에서 AI가 실질적인 혁신을 이끌어내는 방안을 집중 소개했다. 이번 전시에서 특히 주목받은 솔루션은 제조 현장의 LLM을 지원하는 'Octopus Simulator'다. 지난 3월 코엑스 전시회 이후 다양한 기능이 추가되어 관람객들로부터 호평을 받았다.새롭게 선보인 솔루션도 눈길을 끌었다. 공장 설비 데이터를 분석하여 이상 감지 및 예측 분석과 RPA를 수행하는 AI 기반 인사이트 솔루션 'Octopus Insight AI'와 AI 기반 이벤트 제어 및 자동화를 위한 지능형 MCP(Model Content Protocol) 플랫폼 'Octopus MCP Center'가 참관객들의 높은 관심을 받았다.참관객이 직접 참여하는 'AI 진단 챌린지' 체험 프로그램은 큰 호응을 얻었다. 여기에 현장 전문가 상담 세션과 옥토퍼스 마스코트 인형뽑기 이벤트를 함께 운영해 기술과 체험을 결합한 차별화된 부스를 구성, 높은 방문객 참여를 이끌어냈다.동시 개최된 산업 AI 컨퍼런스에서 조규종 대표이사는 '제조 AI는 브레인, 그것만으로 자율 제조는 가능한가?'를 주제로 강연했다. DX사업부 조예창 파트장은 AI-Tech Seminar에서 'From DX to AX: 앞서가는 기업들이 선택한 무인화·자율화 디지털 트윈 전략'을 주제로 강연을 진행했다.유비씨(UVC) 관계자는 "이번 전시를 통해 OCTOPUS가 제조 및 물류 산업 현장의 AX(Autonomous Transformation)를 위한 전주기 솔루션을 모두 갖추게 되었다"며 "앞으로도 디지털 트윈 기반의 AI 자율 제조 기술을 고도화하여 고객사의 AI 전환을 적극 지원하고, 산업 AI 생태계 확산을 선도해 나갈 것"이라고 밝혔다.한경머니 온라인뉴스팀 기자 moneynews@hankyung.com