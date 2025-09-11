육군협회-코디타, ‘KADEX 2026’ 성공 위한 전략적 MOU 체결

군수·방산 지원 플랫폼 코디타(KODITA)가 9월 10일 대한민국 육군협회(AROKA)와 전략적 업무협약(MOU)을 체결했다. 이번 협약은 국내 군수·방산 산업의 국제 경쟁력 강화와 'KADEX 2026 (대한민국 국제방위산업전시회)' 명품 전시회 개최 및 군 발전을 위한 다양한 분야별 협력체계 구축을 목적으로 진행됐다.양측은 이번 협약을 통해 △군수·방산 기반 신기술의 수출 연계 △전시회·수출상담회·포럼 등 공동 프로그램 운영 △글로벌 마케팅과 해외 바이어 매칭 △금융·투자지원 연계 확대 △산·학 협력 교육 프로그램 개발 △브랜드 홍보 협력 등을 추진하기로 합의했다.이번 협약을 통해 육군협회와 코디타는 군수 방산 산업 발전을 위한 금융지원 프로그램과 인재육성 프로그램, 분야별 마케팅 협업 등을 통해 상호 보완적 협력 구조를 강화하기로 했다.이를 통해 민간 기술의 Dual-Use(민군겸용기술)를 통한 국내 기업의 해외 진출 지원, 군수⋅방산 분야 신사업진출 기업 지원 등 실질적인 성과 창출에 나섰다.업계에서는 이번 협약을 두고 “군 관련 네트워크와 산업 플랫폼의 시너지를 통해 군수⋅방산 기업 수출 경쟁력을 높이는 전환점이 될 것”이라고 평가했다. 양 기관은 협약 체결 이후 구체적 실행 계획을 발표하고 'KADEX 2026' 성공을 위한 공동 사업을 단계적으로 추진할 방침이다.한경머니 온라인뉴스팀 기자 moneynews@hankyung.com