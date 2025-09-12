‘디지털 엠파이어 평촌 비즈밸리’ 조감도

현재의 부동산 시장은 각종 제도 변화와 금융 환경의 압박 속에서 신규 사업지 공급이 눈에 띄게 줄어들고 있다.특히 △용도 변경 이슈 △대출 심사 강화 △노란봉투법 시행에 따른 사업 리스크 확대 △사업 시행자에 대한 감면 혜택 축소 예정 등을 키우며, 신규 지식산업센터 개발을 어렵게 만드는 요인으로 작용하고 있다.이러한 공급 축소와 제도 변화 속에서, 실사용 기업들이 선택할 수 있는 신규 지식산업센터는 점점 더 제한되고 있다. 특히 수도권 내에서 교통망과 산업 인프라, 주거 환경이 동시에 갖춰진 입지를 확보한 지식산업센터는 공급 자체가 드물어지고 있으며, 분양가와 금융 조건까지 실질적인 경쟁력을 갖춘 단지는 더욱 희소해지고 있다.그만큼 지금은 단순한 공간 선택을 넘어, 장기적인 비즈니스 경쟁력 확보라는 중대한 과제를 위해 탁월한 입지와 합리적인 조건을 갖춘 사옥을 선점하는 것이 전략이 되고 있다.지식산업센터 ‘디지털 엠파이어 평촌 비즈밸리’는 실사용 기업에게 단순히 편리함을 넘어, 광역 교통망과 탄탄한 비즈니스 생태계를 통해 기업의 성장 동력을 극대화할 수 있는 ‘쿼드러플 역세권(예정)’ 입지로 기업들에게 최적의 비즈니스 환경을 제공한다.지하철 1, 4호선 금정역을 도보로 오갈 수 있는 이 단지는 주변에 안양국제유통단지, 안양IT단지 그리고 LS일렉트릭과 LS글로벌 등 LS그룹 계열사가 있어 산업 인프라의 밀도를 직접적으로 체감할 수 있다. 머지않아 금정역에는 GTX-C노선(예정)이 다닐 예정이며 향후 동탄~인덕원선 호계역(예정, 가칭)도 이용할 수 있는 호재도 갖췄다.단지 앞, 직선으로 뻗은 경수대로를 지나면 평촌IC와 산본IC가 곧바로 연결돼 수도권제1순환고속도로, 과천봉담도시화고속도로, 제2경인고속도로(안양~성남)까지 이용이 가능하다. 1번 국도와 47번 국도 이용도 쉽다.지하 4층~지상 18층, 연면적 약 9만9,168㎡ 규모로 지어지는 이 지식산업센터는 최고 5.7m 층고(일부), 드라이브인 시스템(일부), 가변형 호실 설계, 발코니·테라스·옥상정원 등 휴게공간을 통해 다양한 업종의 기업들이 유연하게 입주할 수 있는 구조를 갖췄다.분양가 역시 경쟁력이 있다. 3.3㎡당 평균 800만원대부터 시작되는 분양가는 공사비 상승기에도 경쟁력 있는 가격대로 평가된다. 여기에 계약금 무이자 대출, 계약 축하금, 계약금 이자 지급, 잔금 지원 등 금융 혜택까지 제공된다.자세한 분양 정보는 홈페이지를 통해 확인할 수 있다. 또 경기 안양시 동안구 호계동 LS타워 건너편에 있는 호계 데시앙플렉스에서 사전 방문 예약제로 운영 중인 분양홍보관을 방문해 자세한 상담도 가능하다.한경머니 온라인뉴스팀 기자 moneynews@hankyung.com