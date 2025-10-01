헨리 무어, <와상 인체 작업 모델: 지지대 형상>

사진=Sotheby’s

헨리 무어는 20세기 조각에서 가장 혁신적인 인물 중 하나로, 그의 작품은 현대미술의 경계를 새롭게 정의한 선구자였다. 청동과 석재로 구현된 그의 대표적인 반(半)추상적인 형태는 유기적인 유연함과 인간 형상에 대한 깊은 탐구로 널리 찬사를 받는다. 무어의 가장 지속적인 모티브 중 하나는 그의 경력 전반에 걸쳐 일관되게 다뤄 온 주제인 ‘비스듬히 누운 여성상(reclining female figure)’이다.1976년에 구상된 <와상 인체 작업 모델: 지지대 형상(Working Model for Reclining Figure: Prop)>은 무어가 이 상징적인 주제를 얼마나 탁월하게 다뤘는지를 잘 보여준다. 조각의 리드미컬한 굴곡에서 형태와 공간이 필연적으로 얽히는 모습은 그의 완벽한 조형 감각을 드러낸다. 이 작품은 수십 년간 탐구해 온 형식적 혁신을 종합하며, 추상성과 인간적 감수성의 균형을 보여준다. 올해 3월 소더비 홍콩 경매에서 아시아 경매 기록을 달성한 작품이기도 하다.소더비는 프리즈 서울 기간에 시그니엘 아트 살롱에서 ‘내밀한 조형: 헨리 무어의 작은 조각 컬렉션(Intimate Form: A Collection of Small-Scale Sculpture by Henry Moore)’ 전시도 개최했는데, 한국에서 처음으로 선보인 독특한 프라이빗 컬렉션이었다. 무어가 직접 손으로 만든 ‘마켓(maquettes)’ 형식의 소형 조각 50여 점이 출품돼, 다양한 주제를 브론즈의 각기 다른 마감과 컬러로 내밀한 형태를 표현해냈다. 현재 무어의 작품은 리즈의 헨리 무어 재단, 런던 테이트 브리튼, 토론토 온타리오 미술관, 뉴욕 메트로폴리탄 미술관 등 세계적으로 저명한 기관에 소장돼 있다.