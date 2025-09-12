'브릭 오얼 트릿' 레고랜드, 가을 시즌 축제 ‘몬스터 캐슬’ 20일 개막

사탕 가득한 ‘브릭 오얼 트릿’부터 K-팝 콘셉트 몬스터 공연까지

레고랜드 코리아 리조트가 오는 9월 20일부터 가을 시즌 축제 ‘몬스터 캐슬(Monster Castle)’을 개최한다. 오싹하면서도 달콤한 즐길 거리를 가득 담아 가족 단위 방문객들에게 색다른 경험을 선사할 예정이다.올해 가을 메인 테마는 호박 해골들이 모여 사는 레고 캐슬에서의 파티다. 축제 기간 동안 레고랜드 곳곳에 포토존이 조성돼 동화 속 오싹한 성에 들어온 듯한 추억을 남길 수 있다. 또 매일 세 차례 ‘밋앤그릿(Meet and Greet)’이 열려 으스스하면서도 유쾌한 몬스터들과 직접 만나 사진을 찍을 수 있다.레고랜드 전역은 사탕을 모으는 거대한 미션 공간으로 변신한다. ‘브릭 오얼 트릿(Brick or Treat)’ 이벤트는 올해 규모가 확대돼, 레고랜드 내 6개 게임 업장과 시티샵에서 참여 가능하다. 직원(모델 시티즌)에게 “브릭 오얼 트릿”을 외치면 누구나 손쉽게 사탕을 받을 수 있다.메인 공연은 레고 캐슬 스테이지에서 열리는 ‘V.I.M 몬스티벌’이다. ‘가장 중요한 몬스터(Very Important Monster)’라는 뜻을 담아 K-팝 콘셉트로 꾸며졌다. 몬스터들이 아이돌처럼 무대 위에서 댄스를 선보이며 관객과 함께 축제 분위기를 고조시킨다. 공연은 매일 오후 1시 30분, 4시 30분에 진행되며, 야간 개장일에는 오후 7시 30분 특별 무대도 마련된다.레고랜드 곳곳에서는 분장 대회인 ‘오늘의 몬스터 스타’, 몬스터 파티 여정을 담은 ‘홉시쇼’, 오싹한 마술사가 펼치는 마술 공연 등이 이어진다. 또한 브릭토피아 라운지에서는 가을 작물을 주제로 한 ‘빌드 콘테스트’, 10월부터는 야외 창작 프로그램 ‘나만의 허수아비 만들기’도 진행된다.축제의 재미를 더하는 먹거리도 준비됐다. 마녀 에이드, 몬스터 머핀, 웜젤리 슬러쉬 등 총 6종의 신규 시즌 메뉴가 5개 매장에서 판매된다. 시즌 메뉴를 구매하면 귀여운 호박 스티커도 증정된다.레고랜드 코리아 리조트 관계자는 “가을을 맞아 오싹하면서도 귀여운 몬스터 캐릭터들을 활용해 온 가족이 함께 즐길 수 있는 축제를 준비했다”며 “특별한 공간과 공연, 체험, 먹거리를 통해 잊지 못할 가을 추억을 만들길 바란다”고 말했다.