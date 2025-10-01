투자에 강하다…자산관리와 IB를 잇는 ‘2.7조 드림팀’

금융권이 생존 전략으로 은행·증권의 WM협업을 본격화하는 지금, 원팀 시너지를 앞세운 신한프리미어 PWM 잠실센터는 그룹 내 최고 수준의 원스톱 PB 모델을 보여준다

(뒷줄 왼쪽부터) 안성호 PB팀장, 윤지욱 PB팀장, 함박눈 PB팀장, 오종섭 지점장, 고미정 PB팀장 (앞줄 왼쪽부터) 이현숙 PB팀장, 송재우 센터장, 이상은 PB팀. 사진 이승재 기자

초고액자산가(Ultra High Net Worth Individual· UHNWI)의 자산관리(WM)가 근본적으로 달라지고 있다. 고령화의 가속, 장기 저성장·고변동 장세, 글로벌 거버넌스·세제 변화, ESG(환경·사회·지배구조)와 사회공헌 수요의 급부상 등 다층적인 변수들이 동시에 작동하면서, ‘절세 중심’의 단선적 WM은 더 이상 해법이 되기 어렵기 때문이다. 경영권 승계와 상속·증여, 금융·부동산·비상장 지분·해외 자산으로 이어지는 자산 구조의 복잡성이 커질수록 해법의 핵심은 세무, 법률, 부동산, 투자가 하나로 맞물리는 원스톱(one-stop) 관리 체계로 수렴한다.이런 변화 속에서 존재감을 키운 곳이 KB국민은행 KB 골드앤와이즈 더퍼스트(KB GOLD&WISE the FIRST)다. KB금융의 자산관리 브랜드 ‘KB 골드앤와이즈’의 프리미엄 브랜드인 ‘KB 골드앤와이즈 더퍼스트’는 KB국민은행과 KB증권의 복합점포 형태로 지난 2022년 8월 서울 압구정에서 처음 선보였다. 이는 단순한 고급화가 아니라, 자산관리를 라이프스타일 경영으로 확장하려는 시도였다.공간은 갤러리와 살롱을 닮았고, 서비스는 전문가 팀 기반으로 진화했으며, 문화적·사회적 가치까지 포함됐다. 이후 KB금융은 2024년 4월과 12월에 각각 반포 2호점과 도곡 3호점을 개점하고 급변하는 자산관리 시장에서 전문성과 차별화된 서비스로 시장 경쟁력을 더욱 공고히 하고 있다. 더퍼스트 반포는 이 철학을 가장 역동적으로 구현하는 거점 중 하나로 꼽힌다.사실 그간 국내 WM 업계는 ‘스타 프라이빗뱅커(PB)’의 개인 역량에 의존하는 경향이 강했다. 하지만 이제는 개인 스타 플레이어의 역량이 아니라, 다양한 전문 인력이 결합해 고객의 복잡한 니즈를 함께 풀어내는 시스템적 접근이 중요해졌다. 이에 반포센터는 세무사, 변호사, 부동산 전문가, 투자 컨설턴트(IC), 보험(IS), 여신, 프리 PB(Pre PB) 등 역할 기반 23명 체계를 전제로, ‘원팀(One Team)’으로 움직인다.정은영 KB 골드앤와이즈 더퍼스트 반포센터장(상무)은 “고객의 대출 상담이라도 반포센터에선 대출 목적, 거래 주체(개인·법인), 세무 리스크를 먼저 본다”며 “이어 부동산 전문가, 세무사, RM, PB가 한 테이블에서 사전 리스크 차단과 자금 조달, 운용 설계까지 잡는다. 고객은 ‘상품’을 사는 게 아니라, 자신의 자산과 생애 흐름에 맞춘 ‘솔루션’을 얻어 간다는 점이 핵심”이라고 말했다.이 같은 접근은 곧 성과로 이어졌다. KB국민은행에 따르면 ‘골드앤와이즈 더퍼스트’ 브랜드 체계 전반의 정량 지표는 관리 자산 증가율 140%, 30억 원 이상 고객 수 증가율 180%를 기록했다. 투자 상품 고객 수익률도 전행 평균을 3.21%포인트 웃돌았다. 반포센터 자체의 세부 수치는 공개되지 않았지만, 개점 이후 매월 100% 가까운 성장률을 이어가고 있다는 설명이다.반포센터가 상대하는 고객은 전통 자산가, 전문직, 은퇴 자산가, 투자 성공으로 부를 축적한 영리치(young rich) 등으로 폭이 넓다. 특정 지역이나 연령에 국한되지 않고 전국을 대상으로 고객이 원하면 찾아간다. 무엇보다 니즈가 개인을 넘어 가족·가문 단위로 커지고 있다. 상속·증여, 가업승계까지 포괄하는 패밀리오피스 수요가 급증한 배경이다.‘더퍼스트’의 패밀리오피스는 단기 절세 방안 제시에 머무르지 않는다. 상속·증여, 가업승계는 물론, 고객 개인의 생애와 사업 운영 전반에 걸친 연속성 있는 계획을 전제로 설계한다. 1대1 신탁 계약을 통해 부동산 매입·개발·관리·처분까지 포함하는 토털 부동산 서비스를 제공하고, 그룹의 기업금융(IB)과 연계해 비즈니스 사이클 단계별 솔루션까지 제안할 수 있는 구조를 갖췄다.이 통합 구조는 고객의 투자 트렌드 변화와도 맞물린다. 이은미 KB 골드앤와이즈 더퍼스트 반포센터 지점장은 “팬데믹 이후 프리 기업공개(IPO), 대체투자, 글로벌 섹터 투자 관심이 크게 늘었다. 영리치들은 인공지능(AI), 바이오, 헬스케어 같은 성장 섹터를 선호하고, 전통 자산가들은 안정적 승계, 증여에 관심이 많다”며 “저희는 상장지수펀드(ETF), 채권, 부동산, 주식 등 포트폴리오 기반 운용으로 리스크를 관리한다”고 말했다.반포센터의 리스크 철학은 간명하다. 첫째, 쏠림 방지. 둘째, 현금 비중의 전략적 활용. 시장이 예상을 벗어나 흔들릴 때, 포트폴리오의 기동성과 생존력은 현금에서 나온다. 센터는 분기·월 단위 리뷰와 함께 시장 급변 시 알림, 리밸런싱, 안전자산 이동을 빠르게 제안한다.본부 차원의 지원도 촘촘하다. 변동성 확대 국면에서 국채·우량채 중심의 공모펀드, 분산 ETF(글로벌 주식·반도체·S&P500 환헤지·나스닥100 환헤지 등), 채권형 신탁(REPO·ABSTB/ABCP·신종자본증권) 등 안정성 라인업을 넓혔다. 월 1회 정기 모니터링과 함께 시장 이슈에 맞춘 투자 상품 점검·전망 안내가 이어진다.아울러 반포센터의 민첩성을 상징하는 또 다른 키워드는 ‘출장’이다. 이은미 지점장은 “저희는 고객이 있는 곳이라면 어디든 간다. 거제도, 제주도까지 직접 출장 가서 상담한다”며 “고객 만족도가 높은 이유도 여기에 있다. 팀 단위로 민첩하게 움직이고, 고객이 원하는 시간과 장소에서 맞춤 서비스를 제공한다”고 설명했다.반포센터의 진가는 금융 바깥에서 오히려 더욱 빛을 발한다. 단순히 자산을 관리하고 불려주는 기능에 머무르지 않고, 고객의 삶을 보다 입체적으로 풍요롭게 하는 문화·교양 프로그램을 적극적으로 운영하고 있기 때문이다. 이곳에서는 금융이라는 다소 딱딱할 수 있는 영역을 넘어 예술, 문학, 미식, 취향이 자연스럽게 어우러진 경험을 통해 고객이 일상 속에서 새로운 영감을 얻을 수 있도록 돕는다.우선 눈길을 사로잡는 공간은 ‘아트 스페이스’다. 대형 비디오월과 주요 동선에는 국내외 작가들의 미디어 아트, 회화, 조각, 사진 전시가 상시로 펼쳐진다. 방문객은 금융 상담을 위해 들렀다가도 자연스럽게 작품과 마주하게 되고, 일상 속에서 예술을 향유하는 특별한 경험을 누리게 된다. 이는 고객들에게 단순히 ‘은행에 온다’는 감각이 아니라 ‘갤러리를 방문한다’는 즐거움을 제공한다.반포센터가 준비한 초청 프로그램 역시 고급스러운 결을 띤다. 아트 아카데미 ‘the FIRST 반포, 아트를 품다’와 ‘KiaF 프리뷰 도슨트 투어’, 프라이빗 와인 클래스, 풍수 세미나, 플라워 클래스 등은 모두 ‘하이엔드 경험’을 설계해 고객의 일상에 새로운 색채를 더한다. 이는 단순히 일회성 이벤트에 그치지 않고, 같은 관심사를 공유하는 고객들이 만나 네트워크를 형성하고, 삶의 질을 한층 향상시키는 기회를 제공한다는 점에서 의미가 깊다.결국 이러한 프로그램과 공간의 설계는 단순히 고객 유치를 위한 부가 서비스가 아니라, 금융과 문화, 그리고 사람 간의 연결이 자연스럽게 어우러지는 장을 마련하기 위한 것이다. 반포센터가 그리고 있는 최종적인 그림은 ‘금융, 문화, 네트워크’가 매끄럽게 교차하며 고객의 삶 전반을 아우르는 ‘라이프 플랫폼’의 구현이다.“핵심 고객층은 60~70대 은퇴자가 가장 큰 비중을 차지하며, 평균 약 20억 원 내외의 자산을 보유하고 있다. 여기에 재무 관리를 중시하는 40~50대 직장인과 안정적인 관리를 원하는 주부층도 고르게 분포돼 있다. 이들의 공통된 고민은 크게 두 가지, ‘절세’와 ‘수익률 제고’다. 은퇴자 고객은 안정적인 현금흐름과 세금 최소화에 관심이 많고, 고액자산가는 해외 투자, 부동산 법인화, 기업 승계 같은 복합 솔루션을 찾는다. 반면 일반 PB 고객은 세금보다 수익률 향상에 더 집중하는 경우가 많다. 결국 연령과 자산 규모는 다르더라도, 모두가 ‘세금을 효율적으로 줄이면서 시장을 이기는 수익을 낼 방법’을 고민하고 있다.”“저희 센터가 1등으로 평가받는 이유는 고객이 실제 수익을 경험하도록 돕는 철학에 있다. 상품 판매에 그치지 않고, 안정성을 지키면서도 성장성이 높은 자산을 적극적으로 편입해 고객이 목표한 성과를 체감할 수 있도록 한다. 이런 성공 경험은 가족, 지인 추천으로 이어지며 센터 성장의 동력이 된다. 또 하나의 강점은 차별화된 특화 서비스다. 고액자산가 고객에게는 가업승계, 상속, 세무, 해외 투자까지 아우르는 종합 솔루션을, 기업 오너 고객에게는 PB와 IB 협업을 통한 맞춤형 금융 해법을 제공한다. 가족 단위 고객은 패밀리오피스를 통해 유형자산뿐 아니라 지배구조와 가치관, 사회공헌까지 관리받는다.”“저희 센터의 철학은 단순하다. 자산을 한쪽에 쏠리지 않게 하고, 불확실성을 피하기보다 그 안에서 기회를 찾는 것이다. 핵심 원칙은 두 가지다. 첫째, 국내외 다양한 자산군에 분산투자해 금리, 환율, 부동산 등 외부 변수에 대비하는 것, 둘째, PB 간 상시 의견 교환과 외부 전문가 세미나를 통한 지속적 리밸런싱이다. 외부 환경에 대해서도 같은 원칙을 적용한다. 금리나 환율, 부동산 둔화 등은 피할 수 없는 만큼 매일 학습과 토론을 통해 균형을 잡고, 외부 네트워크로 시각을 확장한다. 중요한 것은 이를 고객과 공유하는 일이다. 인사이트를 세미나나 상담에 반영해 고객이 단순히 위험을 두려워하기보다 대응력을 가질 수 있도록 돕고 있다.”“저희 센터의 가장 큰 강점은 자율성과 신뢰의 공존이다. 누구나 자유롭게 의견을 개진할 수 있고, 동시에 중요한 순간에는 조직적 지원이 작동해 구성원들이 실패를 두려워하지 않고 도전할 수 있다. 또한 팀장과 매니저들은 각자의 강점을 살리면서 부족한 부분은 서로 보완하는 ‘원팀 문화’를 실천하고 있다. 선배는 노하우를 전수하고, 후배는 새로운 트렌드와 디지털 역량을 공유하며 상호 성장하는 구조가 자리 잡혀 있다. 무엇보다 작은 성과도 함께 축하하고 어려움은 함께 해결하는 분위기가 고객 서비스로 이어진다. 고객 입장에서는 한 명의 PB가 아니라 센터 전체가 한 팀으로 지원한다는 신뢰를 얻게 되고, 이것이 1등 센터를 만든 보이지 않는 힘이 되고 있다.”“고객의 전반적인 삶을 이해할 줄 아는 종합 컨설턴트라고 생각한다. 투자 성향과 재무 상태뿐 아니라 가족, 생애주기, 상속까지 고려해 맞춤형 자산관리를 설계해야 한다는 뜻이다. 이를 위해서는 폭넓은 금융·세무·부동산·상속 지식을 갖춘 전문성, 단기 성과보다 장기적 안정과 성장을 중시하는 고객 중심적 사고, 고객의 숨은 니즈를 읽어내고 관계를 유지하는 신뢰와 소통, 그리고 무리한 권유 대신 고객 이익을 최우선에 두는 윤리성이 반드시 필요하다.”