춘천 레이크시티 2차 아이파크, 오늘 서류 접수 마감

HDC현대산업개발 ‘춘천 레이크시티 2차 아이파크’의 당첨자 서류 접수가 오늘(15일) 마감된다.지난 청약 당시 이 단지는 평균 27.35대 1, 최고 40.1대 1이라는 높은 경쟁률을 기록한 바 있다. 특히 당첨 최저 가점은 59점, 최고 가점은 69점에 달했다.서류 접수와 계약을 통해 ‘춘천 레이크시티 2차 아이파크’를 선택하는 것은 남다른 단지를 구매한 의미로 평가받는다. 이 단지가 바로, 공지천과 의암호의 탁월한 조망권(일부 가구), 검증된 HDC현대산업개발의 ‘아이파크’ 브랜드 프리미엄은 물론, 다양한 생활 인프라와 뛰어난 접근성을 갖춘 입지적 강점을 보유하고 있다. 여기에 GTX-B노선 춘천 연장(예정), 동서고속화철도(예정), 제2경춘국도(예정) 등 굵직한 미래 교통 호재까지 예정돼 있다.‘춘천 레이크시티 2차 아이파크’는 춘천시에서 실거주에 최적으로 평가된다. 실제 이 단지는 남향 위주 설계에 혁신적인 평면 구조와 전 타입 와이드 주방통창을 갖춘 판상형 구조로 계획돼 채광과 통풍이 우수하다. 전용면적 84㎡A 타입의 경우 안방 드레스룸, 광폭 파우더룸을 갖추고 있다. 전용면적 144㎡A, B타입은 주방, 복도 팬트리에 안방 광폭 드레스룸 등을 갖춰 공간 활용도가 높다. 특히 조망 위주 평면 특화 설계에 따른 쾌적한 조망을 통해 생활 만족도도 높일 수 있다. 여기에 전용면적 144㎡ A, B타입은 이탈리아의 하이엔드 브랜드 ‘에르네스토메다’의 주방가구의 무상 적용한다.가구당 1.87대의 넉넉한 주차공간을 확보한 데 이어 휴식과 주거의 경계가 조화를 이루는 단지 배치로 지상은 차가 다니지 않는 100% 공원형 아파트로 설계된다. 지상주차장을 없앤 자리에는 다양한 식재로 꾸린 조경시설과 산책로 등으로 꾸려진다. 피트니스, GX룸, 골프연습장, 독서실, 스터디라운지, 게스트하우스 등 품격 있는 커뮤니티 시설을 비롯해 일상 속 여유와 회복을 동시에 누릴 수 있는 조경시설도 갖춰진다.여기에 실질적인 금융 혜택 또한 마련했다. 초기 자금 부담을 덜어주기 위해 계약금 1,000만원 정액제(1차)와 중도금 무이자 혜택이 제공된다. 계약금(분양금액의 10%)만 납부하면 입주 예정일까지 추가 비용 부담이 없다.‘춘천 레이크시티 2차 아이파크’는 15일(월) 서류 접수를 마감하고, 22일(월)부터 24일(수)까지 정당 계약을 진행한다. 홈페이지를 통해 자세한 정보를 확인하면 된다. 견본주택은 더잭슨나인스호텔 인근(춘천시 근화동 일원)에 있다.한경머니 온라인뉴스팀 기자 moneynews@hankyung.com