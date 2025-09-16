단지 앞 누리는 강남 생활권 '힐스테이트 이수역센트럴' 눈길

최근 ‘똘똘한 한 채’에 대한 수요가 꾸준히 늘면서, 단순한 집 선택을 넘어 입지 조건이 주거 결정의 핵심 요인으로 떠오르고 있다. 교통, 교육, 생활 편의시설, 개발 호재 등 다각적 요소를 모두 갖춘 단지일수록 실수요자들의 관심이 집중되는 추세다.특히 서울 강남3구와 인접한 지역은 청약 시장에서도 두각을 나타낸다. 강남3구가 부동산 시장의 바로미터 역할을 하는 만큼, 강남 집값 상승세가 인접 지역으로 자연스럽게 확산되며 인근 단지들의 인기도 덩달아 높아지고 있다.실제로 지난 8월 경기도 과천시 주암동 일원에 분양한 ‘디에이치 아델스타’는 1순위 청약에서 159가구 모집에 8,315명이 몰리며 평균 52.3대 1의 경쟁률을 기록하며 마감됐다. 이 단지는 서초구와 연접한 입지로, 과천 본도심보다 서울 서초구 생활권을 공유할 수 있다는 점이 큰 매력으로 작용했다.서울 내 신규 아파트 공급이 제한적인 상황에서, 강남 생활권을 누릴 수 있는 단지는 희소성이 극대화된다. 때문에 일부 인기 단지는 청약 경쟁률이 수십, 수백 대 1을 기록하며, 단기간에 완판되는 경우도 적지 않다.이러한 가운데, 현대건설이 9월 서울특별시 동작구 사당동 일원에 ‘힐스테이트 이수역센트럴’을 분양할 예정이다. 단지가 들어서는 사당동은 서초구 방배동과 맞닿아 있어 뛰어난 생활 인프라를 공유할 수 있다는 점에서 이미 수요자들의 관심이 집중되고 있다.‘힐스테이트 이수역센트럴’은 지하 4층~지상 25층, 11개 동, 총 931세대 규모로 조성된다. 이 중 전용면적 44~84㎡ 170세대를 일반분양으로 공급할 예정이다. 사당동에서 6년 만에 공급되는 신축 아파트인 데다 더블역세권, 초품아, 공세권 등 우수한 입지를 갖춘 알짜 단지다.‘힐스테이트 이수역센트럴’은 사당동 중심 입지에 자리해 생활 인프라 이용이 편리하다. 지하철 7호선 이수역과 4호선 총신대입구역을 도보 5분대로 이용할 수 있으며, 한 정거장 거리에는 2호선 사당역과 9호선 동작역이 위치해 서울 전역을 오가기에 유리하다. 강남순환도시고속도로, 경부고속도로 등 광역 교통망 접근성도 뛰어나 사당IC, 서초IC를 통한 이동이 용이하다.교육 환경도 우수하다. 남성초·삼일초가 단지와 맞닿아 있는 ‘초품아’ 입지에다 반경 1km 내 남성중, 사당중, 경문고, 서문여고 등 다수 학교가 밀집해 있다. 국립중앙도서관과 방배동 학원가도 가깝다.생활 편의시설과 의료·문화 접근성도 높다. 롯데마트 서초점, 신세계백화점 강남점, 홈플러스 남현점과 가톨릭대 서울성모병원, 중앙대병원이 인접하며, 예술의전당, 국립국악원 등 문화시설도 쉽게 이용할 수 있다. 단지 맞은편 삼일공원을 비롯해 국립현충원, 한강시민공원, 서리풀공원 등 녹지 공간과 사당종합체육관도 가깝다.서울 3대 업무지구(CBD, YBD, GBD) 접근성도 우수해 직주근접 생활이 가능하며, 개발 호재도 풍부하다. 내방역 일대는 지구단위계획에 따라 업무·상업·문화가 어우러진 복합 중심지로 조성 중이며, 서초동 ‘서리풀 복합시설 개발’은 2030년 준공 목표, ‘사당역 복합환승센터 개발 사업’은 2028년 착공, 2034년 완공 목표로 진행돼 지역 가치 상승 기대감이 크다.‘힐스테이트 이수역센트럴’ 견본주택은 서울 서초구 양재동 일원에 위치하며, 9월 중 개관 예정이다.한경머니 온라인뉴스팀 기자 moneynews@hankyung.com