명지국제신도시 대방디엠시티. 대방건설 제공

기준금리 동결 기조가 이어지면서 실물 자산 가운데 안정적인 수익을 기대할 수 있는 상업시설에 대한 관심이 높아지고 있다. 특히 단지 내 상가는 아파트나 오피스텔 입주민이라는 고정 배후를 기반으로 공실 위험이 낮고 수익 구조가 단순해 실수요자와 투자자 모두에게 꾸준한 수요를 보이고 있다. 또한 상대적으로 소액 진입이 가능하고, 상권에 따라 월세 수익률 확보도 가능한 구조여서 시장 흐름에 민감한 일반 상가보다 안정적인 투자처로 평가받고 있다.이 같은 흐름 속에서 오피스텔 2,860실 고정수요를 확보한 부산 명지국제신도시 내 ‘대방 디엠시티’ 상업시설이 눈길을 끌고 있다. 해당 상업시설은 인근으로도 반경 약 500m 내에 ‘더샵명지퍼스트월드 3단지’, ‘명지더웨스턴’, ‘더힐시그니처’ 등 1,000세대 이상 규모 대단지들이 밀집해 있어 안정적 배후수요를 갖췄다.특히 해당 상업시설은 을숙도대교에서 명지TG를 통해 명지국제신도시로 진입하는 경우 가장 첫번째에 위치한 사거리 코너에 스트리트형으로 조성되어 수요 흡수에 유리한 입지와 우수한 가시성을 갖췄다.일대에는 ‘하단~녹산선(예비타당성 조사 통과)’, ‘강서선(계획)’, ‘약 1조 7,000억원 규모의 지식산업센터 건립(추진 중)’ 등의 호재가 있어 유동인구 또한 증가할 전망이다. 여기에 명지국제신도시는 가덕도 신공항(추진 중)의 핵심 배후주거지로 평가받는 만큼, 이후 일대 유입인구는 더욱 증가할 것으로 예상된다.명지 대방디엠시티 상업시설은 지상 1~2층에 총 209호실이 밀집하여 우수한 집객력을 갖추고 있다. 상업시설 내에는 ‘롯데시네마’, ‘아크앤북’, ‘현대리바트’, ‘이디야’, ‘백종원의 본가’ 등 다수의 앵커테넌트를 비롯해 음식점, 도시락, 토스트, 카페, 편의점, 소호의류, 네일, 뷰티, 애견샵, 플라워샵 등 다양한 업종이 운영 중이다.‘명지국제신도시 대방디엠시티 상업시설’은 대방건설이 시공하였으며, 홍보관은 상업시설 내에 운영 중이다.한경머니 온라인뉴스팀 기자 moneynews@hankyung.com