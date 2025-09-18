이브릿지는 광화문, 남산, 동대문, 강남, 코엑스 등 해외 관광객이 집중되는 서울 주요 거점과 인천공항을 연결하는 K공항리무진을 운영하고 있으며, 공항버스 사업자 중 최초로 알리페이플러스를 10월 15일부터 도입할 예정이다. 이를 통해 알리페이플러의 파트너 전자지갑 및 은행 앱을 이용하는 국가 및 지역에서 방문한 외국인 관광객들은 공항과 도심을 이동할 때 선호하는 앱으로 결제할 수 있다.
이 밖에도 면세점, 호텔, 다이닝, 로밍 서비스 등 다양한 공항서비스를 포함한 공항 내 결제 경험 고도화를 위한 업무도 함께 추진되고 있으며, 외국인 관광객이 보다 편리하게 서비스를 이용할 수 있도록 정보제공과 프로모션 혜택 등을 제공할 예정이다.
더불어 이브릿지는 기존 200여 종의 국내외 제휴 프리미엄 카드 이용 고객 중심으로 제공되던 라운지 서비스를 알리페이플러스 모바일 결제 앱 사용자들도 이용 가능하도록 확대할 예정이다. 이를 위해 양사는 라운지 예약 전용 미니 프로그램을 공동 개발 중이며, 향후 이브릿지의 ‘더 라운지’ 미니 프로그램을 통해 전 세계 공항 라운지를 간편하게 예약 및 이용할 수 있게 된다.
더 라운지 미니 프로그램은 여행객들의 여행 계획, 예약, 여행지 현지 가맹점의 상품 구매 등을 돕는 인공지능(AI) 여행 에이전트 알리페이플러스 보이저(Alipay+ Voyager)과 연결된다. 또한 전 세계 이용 가능한 공항 라운지 정보를 제공하고 바로 예약할 수 있도록 서비스를 확장할 예정이다.
이브릿지 박재현 대표는 "이번 업무협약을 통해 한국을 찾는 관광객에게 더 좋은 여행의 경험을 선물하고 싶다. 또한 알리페이플러스와 협력을 통해 이브릿지는 글로벌 시장으로 사업영역을 확대해 나가고자 한다"고 밝혔다.
알리페이플러스 유재현 대표는 “이번 업무협약을 통해 국제 여행객들은 한국을 방문할 때 가장 먼저 도착하는 공항에서부터 더욱 편리하고 퀄리티 높은 서비스를 경험할 수 있게 되었다”며, “앞으로도 파트너들과 긴밀히 협력하여 외국인 관광객이 여행하면서 겪는 어려움을 해소하고 여행 편의성에 새로운 기준을 세우고자 한다”고 말했다.
알리페이플러스는 한국에서 현재 총 17개의 아시아 및 유럽의 전자지갑 및 은행 앱과 연결되어 있으며, 국제 여행객들이 국내 200만 개 이상의 가맹점에서 결제할 수 있도록 지원한다.
한경머니 온라인뉴스팀 기자 moneynews@hankyung.com
