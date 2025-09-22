6·27 대책 이후 실수요 흐름…‘GTX운정역 서희스타힐스’ 교통·금융 여건 부각

수도권 주택시장이 투자보다는 실거주 중심으로 재편되는 가운데, 경기도 파주시 동패동에서 공급 중인 ‘GTX운정역 서희스타힐스’가 수요자들의 관심을 받고 있다. 정부의 6·27 부동산 금융 대책 이후 대출 여건이 까다로워진 상황에서, 교통 요지에 위치하면서도 중도금 무이자 등 실질적인 부담 완화 조건을 갖춘 점이 주목된다.‘GTX운정역 서희스타힐스’는 지하 3층~지상 25층, 총 1,499세대로 구성된다. 전용면적 59~84㎡의 중소형 평형 위주로, 지구단위계획 고시와 조합설립 인가가 완료돼 법적·행정적 안정성이 확보된 상태다. 규모가 큰 만큼 피트니스센터, 북카페, 키즈존 등 생활 커뮤니티 시설이 조성될 예정이며, 이는 장기 거주를 고려하는 수요자에게 긍정적인 요인으로 평가된다.분양가는 정부 대출 규제 범위 내에서 자금 계획이 가능하도록 책정됐으며, 중도금 전액 무이자 혜택이 제공된다. 분양 기간 동안 금융 비용 부담을 줄일 수 있어 실수요자들의 접근성을 높이는 요소로 작용한다. 여기에 발코니 무상 확장 혜택도 포함돼 거주 면적을 넓힐 수 있다.정부가 발표한 6·27 대책은 수도권 및 규제지역 내 주택 구입 시 주택담보대출 한도를 6억 원으로 제한하고, 생애최초 구입자의 LTV를 70%로 축소하는 내용을 담고 있다. 또한 디딤돌·버팀목 등 정책대출 한도도 축소되면서, 대출을 활용한 무리한 투자 수요는 줄고 교통 중심지 신규 분양 단지로 수요가 이동하는 흐름이 나타나고 있다.‘GTX운정역 서희스타힐스’는 GTX-A 운정역 도보권 입지를 확보해 서울 접근성이 뛰어나다. 서울역까지 약 20분, 삼성역까지 30분 이내 이동이 가능하며, 향후 SRT와 환승 연결이 예정돼 있어 전국 주요 도시로의 이동성까지 확보된다.주변에는 이마트, 롯데프리미엄아울렛, 파주 프리미엄아울렛이 위치해 쇼핑 편의성이 높으며, 운정호수공원, 새암공원 등 녹지 자원이 가까워 주거 환경의 쾌적성이 강조된다. 의료·교육 인프라도 반경 내에서 확보 가능하며, 향후 스타필드 빌리지 조성 계획까지 발표된 상태다.파주시는 운정권역을 중심으로 스마트시티 조성, 지식산업센터 확충, 물류 거점 개발 등 대규모 도시개발을 추진하고 있어 중장기적인 자족성과 주거 수요 기반이 확대될 것으로 전망된다.현재 ‘GTX운정역 서희스타힐스’는 파주시 동패동 일대에 조성되며, 모델하우스는 파주시 와동동에 위치해 있다. 사전 예약 없이도 주중·주말 모두 방문 상담이 가능하다.한경머니 온라인뉴스팀 기자 moneynews@hankyung.com