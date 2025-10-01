[신간] 어느 창업자의 실패담

박소령북스톤기업을 경영한 최고경영자(CEO)가 자신의 성공을 기록하는 경우는 셀 수 없게 많다. 하지만 꺼내보기조차 아픈 실패담과 그 배경을 낱낱이 기록하고 이를 대중에게 공개하는 사례는 극히 드물다. 콘텐츠 기업 ‘퍼블리’를 만들었던 박소령 창업자는 후자를 택했다. 저자는 10년간 기업을 운영하는 과정에서 자신이 내렸던 오판의 순간을 한 권의 책으로 묶었다. 하지만 저자가 고백하는 실패의 순간은 단순한 실패로만 정의할 수 없다. 때로는 처절한 실패가 한 사람을, 혹은 어떤 분야를 크게 성장시킨다. 기업 경영에 대한 현실적인 민낯과 인사이트를 살펴볼 수 있는 책.김대식동아시아뇌과학자로 대중에게 잘 알려진 김대식 카이스트 교수가 이번에는 인공지능(AI)을 주제로 책을 내놨다. AI의 진화 형태인 범용인공지능(AGI)이 미래 산업에 뿌리내리면, 인류는 어떤 변화를 맞게 될까. 앞으로 AI로 인해 인류가 잃어버리게 될 것들에 대한 납득 가능한 시나리오가 펼쳐진다.오태민·손혜민·김유정거인의정원비트코인 전도사로 불리는 오태민 교수가 한양대 인문과학대학 비트코인 화폐철학과 학생들과의 치열한 토론을 바탕으로 써낸 책. 지금까지 세계를 지탱했던 미국 달러의 위기를 짚어보는 동시에, 앞으로 세계 경제에서 비트코인과 스테이블코인이 어떤 역할을 할 수 있을지 분석했다.