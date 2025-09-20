2025 넥스트 게임 컨퍼런스 개최... 게임 전문가들 연사 참여

(재)대구디지털혁신진흥원(이하 DIP)은 오는 25일부터 26일까지 이틀간 대구 엑스코(EXCO)에서 ‘2025 넥스트 게임 컨퍼런스(NGC 2025)’를 ‘Level Up, Rise Up: 게임 개발자의 성장여정’이라는 슬로건 하에 진행한다고 밝혔다.문화체육관광부와 대구광역시, 한국콘텐츠진흥원이 지원하는 이번 컨퍼런스는 국내외 게임 개발자들에게 최신 글로벌 트렌드와 인사이트 제공 및 네트워킹을 위한 장으로 마련됐다. 특히 대구 지역을 중심으로 활동하는 게임 스타트업과 중소기업들이 지속 가능한 성장을 모색할 수 있도록 현장의 생존 전략과 협업 방안을 중심으로 한 논의도 함께 진행될 예정이다.먼저 행사 첫날 25일(목)에는 에픽게임즈 퍼블리싱 부문을 총괄했던 마이크 피셔(Mike Fischer)가 오프닝 키노트로 ‘게임 스튜디오의 성공을 위한 비즈니스 전략’을 발표하고, 레미디 엔터테인먼트의 게임개발자 테무 빌렌(Teemu Vilen)은 인간 중심의 게임 개발 접근법에 대해 공유한다. 강연 후 두 연사는 중소 게임 스튜디오의 운영 방향에 대한 심도 깊은 토론도 이어갈 예정이다.넥슨·MS 등 게임 전문가들의 연사 참여도 예고됐다.넥슨코리아 인텔리전스랩스 배준영 본부장은 ‘게임 진화에 힘을 실어주기: 게임 스케일을 통한 라이브 서비스 혁신’을, 마이크로소프트코리아 이대근 게이밍 기술전략가는 ‘게임과 생성형 AI의 미래: 게임, 게임 플레이 및 게임 개발을 위한 AI’를 주제로 강연을 펼칠 예정이다.첫날 강연 후에는 네트워킹 파티가 열린다. 국내외 업계 전문가들이 호스트로 참여해 사전등록 시 참석을 희망한 참가자들과 함께 업계의 다양한 이슈에 대한 의견을 나눌 예정이다. 호스트는 마이크 피셔와 테무 빌렌을 비롯한 코스모 유니버스 크리스 홍 CEO, 차모 게임즈 로베르토 스키아불리(Roberto Schiavulli), 한국모바일게임협회 김현규 부회장, 유니티코리아 송민석 대표이사, 카카오게임즈 안병도 실장, 웹젠 이진우 사업실장, 원스토어 방자연 매니저로 구성된다.다음 날인 26일(금)에는 글로벌 서비스 전략과 지역 게임 산업의 성장 사례를 중심으로 한 세션들이 이어질 예정이다.DIP 관계자는 “글로벌 게임 산업을 둘러싼 최신 흐름과 기술을 공유하고, 지역 게임 생태계의 지속 성장을 위한 협력의 장으로서 NGC 2025가 자리매김할 수 있도록 준비에 만전을 기하고 있다. 관계자 분들의 많은 참여 바란다”고 전했다.한편, 사전등록 참가자들을 위한 SNS 인증 이벤트도 진행한다.한경머니 온라인뉴스팀 기자 moneynews@hankyung.com