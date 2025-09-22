(사진) 왼쪽부터 박정우 SFG 부사장, 오재권 송도갈비 사장, 김경집 광장종합사회복지관 관장(제공=SFG)

외식 브랜드 SFG 신화푸드그룹(이하 SFG)는 지난 19일, 서울 광진구 광장종합사회복지관에 나눔을 실천했다.'제24회 인정(人情) 나눔 캠페인'으로 마련된 이번 행사에서 SFG는 '송도갈비 소고기 육포'와 '돼지양념갈비 3구 세트'를 비롯해 '단호박 식혜'와 프리미엄 생수 'SFG 물도 음식이다' 등을 준비해 전달했다.기부된 물품은 지역 소외계층 어르신들에게 전달되며, 일부는 오는 23일에 열리는 복지관의 '추석맞이 경로잔치'를 더욱 풍성하게 만드는 데 쓰일 예정이다.이날 기부식에는 김경집 광장종합사회복지관 관장과 오재권 SFG 송도갈비 사장, 박정우 SFG 부사장 등이 참석해 온정을 나눴다.SFG는 오는 26일 '송도갈비 광장점' 개점을 앞두고 있어, 이번 나눔은 새로운 시작에 앞서 지역사회와 먼저 상생을 도모했다는 점에서 그 의미가 깊다.박정우 SFG 부사장은 "한가위에 홀로 지내시는 어르신들께 따뜻한 마음을 전할 수 있어 기쁘다"며 "앞으로도 '지역사회와의 동행'이라는 가치를 실현하기 위해 인정 나눔 캠페인을 꾸준히 이어가겠다"고 약속했다.한편 SFG는 우리 사회 곳곳에 '인정 나눔 캠페인'을 통한 기부를 지속하며 ESG 경영을 실천하고 있다. 그동안 서울 종로장애인복지관·창동종합사회복지관, 인천시 보훈지청·미추홀구보육원, 세종시 아동센터, 용인시 재활요양원, 광명시 종합사회복지관, 하남시 아동센터, 성남시 미혼모자공동생활가정, 의정부시청 등에 기부해왔다.한경머니 온라인뉴스팀 기자 moneynews@hankyung.com