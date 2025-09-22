<장 미셸 바스키아: 과거와 미래를 잇는 상징적 기호들>에 전시된 Flesh and Spirit('살과 영') 작품.

그래피티를 예술의 영역으로 끌어올린 선구적 아티스트 장 미셸 바스키아의 삶과 작품세계를 조망하는 국내 최대 규모 특별전 '장 미셸 바스키아: 과거와 미래를 잇는 상징적 기호들'이 오는 9월 23일 동대문디자인플라자(DDP)에서 개막하는 가운데 22일에 서울 화상 온(ON) 스튜디오에서 기자간담회가 열려 전시 의도와 주요 관람 포인트가 공개됐다.이날 간담회에는 전시를 총괄한 이지윤 예술감독을 비롯해 세계적인 바스키아 연구자인 디터 부흐하르트(Dieter Buchhart)와 안나 카리나 호프바우어(Anna Karina Hofbauer) 큐레이터, 데이비드 스타크(David Stark) 바스키아 재단 이사장, 작가의 여동생 지나 허비보(Jeanine Heriveaux), 그리고 컬렉터 래리 워시(Larry Warsh) 등이 참석해 이번 전시의 의미와 방향성을 설명했다.이지윤 감독은 “이번 전시는 서구 중심의 미술사 서사에서 벗어나, 서울이라는 창조적 공간에서 바스키아가 시도한 언어의 해체와 문화적 혼성을 새롭게 조망하고자 했다”며 “울주 반구대 암각화, 훈민정음, 백남준의 로봇 등 한국의 문화유산을 바스키아의 작품과 병치해 동서양 미학이 교차하는 장을 만들었다”고 소개했다.이어 그는 “약 3년 동안 9개국 미술관과 컬렉터들을 설득해 70점의 회화와 드로잉, 153점의 아티스트 노트를 모았다”며 “이번 전시는 한국에서 열린 전시 가운데 가장 높은 보험가액을 기록했다”고 덧붙였다.디터 부흐하르트 큐레이터는 “바스키아는 인종, 권력, 정체성과 같은 보편적 질문을 던졌고, 그의 작품은 오늘날 젊은 세대와 기성세대 모두에게 통하는 언어”라며 “특히 초대형 작품인 Flesh and Spirit('살과 영')은 바스키아의 예술세계를 집약한 대표작으로 반드시 주목해야 한다”고 강조했다.한편 바스키아는 거리 낙서와 그래피티를 현대 미술의 반열에 올린 1세대 아티스트다. 거칠고 단순한 표현 속에서도 강렬한 메시지를 담아내며, 어린아이가 그린 듯한 자유로운 선과 원색적 색채, 상징적인 텍스트를 활용해 인종차별과 계급 구조 같은 사회 문제를 직설적으로 드러냈다. 아이티계 아버지와 푸에르토리코계 어머니 사이에서 태어나 인종차별과 부모의 이혼을 겪은 그는, 그 개인사를 작품 전반에 녹여냈다. 1981년 첫 개인전 이후 앤디 워홀과의 교류를 통해 국제적 주목을 받았으며, 1988년 27세의 젊은 나이에 요절하기 전까지 약 8년간 3000여 점의 작품을 남겼다.이번 전시에는 미국과 유럽 등 9개국에서 수집한 회화와 드로잉 70여 점을 비롯해 바스키아의 창작 과정을 엿볼 수 있는 아티스트 노트북 8권 등 총 230여 점이 선보인다. 특히 1980~1987년 작성된 160여 페이지 분량의 노트는 그의 메모와 드로잉이 함께 담겨 있어 예술적 사고와 세계관을 보여주는 귀중한 자료로 평가된다. 이번에 국내 최초로 전량 공개된다.이 외에도 (1982), (1983), (1982) 등 대표작들이 전시되며, 오디오 가이드는 배우 박보검이 맡아 관람객들에게 바스키아의 작품세계를 친숙하게 안내한다. 이번 전시는 내년 1월 31일까지 이어진다.