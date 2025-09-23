주거복합단지 오피스텔, ‘상봉 센트럴 아이파크’ 분양 임박

현재의 삶에 집중하는 생활 트렌드가 주택 시장에도 변화를 일으키며, 실생활 만족도가 높은 공간을 선호하는 흐름이 뚜렷해지고 있다.이러한 흐름 속에서 아파트의 대체재로 주목받는 주거형 오피스텔이 실거주 만족도를 기준으로 재평가되고 있다. 특히 오피스텔 유형에 따라 생활 편의성과 커뮤니티 환경, 공간 활용도에서 큰 차이를 보이는데, 나홀로 오피스텔의 한계를 극복한 ‘주거복합단지 내 오피스텔’이 아파트 못지않은 주거 만족도를 제공하며 새로운 주류로 부상하고 있다.주거복합단지 내 오피스텔은 아파트와 상업시설이 함께 조성되며 단지 안에서 주거, 쇼핑, 문화생활까지 가능한 원스톱 라이프를 실현할 수 있게 해준다. 대규모 커뮤니티 시설을 공유하고, 상업시설의 다양한 업종 구성과 설계를 통해 단지 내부 수요뿐 아니라 외부 고객 유입도 활발해 단지의 가치 상승에도 긍정적인 영향을 줄 수 있다.실수요자의 거주 만족도를 높이는 조건을 갖춘 만큼 매매와 전세 수요도 꾸준하고, 환금성 측면에서도 우수해 경쟁력이 높다. 한 업계 전문가는 “최근 주택시장이 실수요자 중심으로 재편되고 있으며, 시장 핵심 연령층도 낮아지면서 삶의 만족도를 높이기 위한 선택이 늘고 있다”라면서 “수요 기반이 탄탄한 만큼 가격 안정성도 기대할 수 있어 주거복합단지 오피스텔의 인기는 지속될 것”이라고 말했다.이 가운데, 서울 중랑구 일원에서는 일대 랜드마크로 발전이 기대되는 주거복합단지, HDC현대산업개발의 ‘상봉 센트럴 아이파크’가 9월 26일(금) 견본주택 개관을 앞두고 있어, 주목할 만하다.‘상봉 센트럴 아이파크’는 지하 7층~지상 28층 규모의 주거복합단지다. 아파트(전용면적 84㎡ 254가구)와 오피스텔(전용면적 84㎡ 189실)이 함께 어우러진 다양한 주거 형태로 채광과 일조권, 통풍 등을 고려한 판상형, 타워형 구조 설계는 물론, 팬트리, 드레스룸 등 수납 특화 공간을 통해 실거주 만족도 역시 높을 것으로 기대된다.무엇보다 중랑구에서 올해 첫 신규 분양으로 공급되는 데다가 아파트, 오피스텔은 물론 상업시설까지 함께 갖춘 주거복합단지라는 특성까지 더해지면서 생활 편의성이 뛰어날 전망이다. 주거 생활과 문화, 여가 등을 한 번에 해결할 수 있도록 지원하는 다양한 커뮤니티 공간이 마련돼 나홀로 오피스텔이나 좁은 면적의 오피스텔에서 느끼기 어려운 실질적인 삶의 질 향상에 기여할 것으로 예상된다.특히 이 단지는 상봉역과 망우역을 통해 7호선, 경의중앙선, 경춘선, KTX, GTX-B노선(예정)까지 총 5개 노선을 이용할 수 있다. 7호선을 이용하면 강남구청, 논현, 고속터미널 등 강남권으로 환승 없이 이동할 수 있다. 경의중앙선을 통해 용산, 홍대입구, 왕십리, 일산으로 오갈 수 있고 경춘선을 이용하면 춘천까지 바로 이동도 가능하다. 향후 GTX-B노선(예정)까지 개통되면 서울역, 용산, 여의도를 넘어 송도국제도시까지 이동할 수 있게 되고 각 GTX 노선으로 환승해 주요 지역 간 이동도 이전보다 더 빠르게 오갈 수 있게 된다.차량 이동도 매우 편리하다. 단지 인근에 있는 동부간선도로는 중랑구 월릉교에서 강남구 청담동 영동대교 남단까지 이어지며, 지하화 사업이 완료되면 월계~대치 간 통행시간이 대폭 줄어들 것으로 예상된다. 함께 이용할 수 있는 북부간선도로를 통해 의정부, 구리 등 경기 북부권으로도 쉽게 오고 갈 수 있다.‘상봉 센트럴 아이파크’ 인근에는 코스트코, 홈플러스 등 대형 쇼핑시설과 엔터식스, CGV 등 문화 시설이 밀집해 있어 주거복합단지가 선사하는 ‘원스톱 라이프’의 정수를 경험할 수 있다. 다양한 관공서와 서울의료원, 서울북부병원 등 의료 시설 접근도 우수하다.9월 26일(금) 견본주택을 개관하는 ‘상봉 센트럴 아이파크’는 아파트와 함께 공급되는 오피스텔의 경우 청약통장 없이 만 19세 이상이면 누구나 신청할 수 있고, 거주지나 세대주 여부와 관계없이 청약할 수 있어 아파트 청약 자격 요건을 충족하지 못했거나 아파트의 대체제를 찾는 이들에게 합리적인 선택지가 될 수 있다.자세한 분양 정보는 홈페이지를 통해 확인할 수 있으며 견본주택은 서울 중랑구 중화동 일원(동일로지하차도사거리)에 있다.한경머니 온라인뉴스팀 기자 moneynews@hankyung.com