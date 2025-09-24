사진: 애터미(주) 제공

Great Place to Work®는 한국, 중화권(중국·홍콩·대만), 방글라데시, 인도, 인도네시아, 일본, 말레이시아 등 다양한 문화를 가진 아시아 16개 국가의 915개 수상 기업 직원 750만 명 이상의 직원 경험이 반영된 조사를 통해 ‘2025 아시아 일하기 좋은 200대 기업’을 선정, 발표했다.애터미는 본사(한국)를 비롯해 중국과 필리핀 법인이 함께 참여해 아시아 중소기업 부문 3위에 올랐다. ‘영혼을 소중히 여긴다’는 사훈 아래 임직원들이 자유롭고 진취적으로 일할 수 있는 환경을 조성해왔다.애터미는 “사람은 수단이 아닌 목적 그 자체”라는 철학 아래, 위계 없는 수평적 조직문화를 실천하고 있다. 이를 바탕으로 애터미는 대한민국 GPTW ‘일하기 좋은 기업’으로 자리매김했으며, 박 회장은 5년 연속 ‘한국에서 가장 존경받는 CEO’에 선정됐다.애터미는 임직원들에게 권한은 주되 책임은 묻지 않고, 일을 없애는 것이 일이며, 놀다가 지치면 일하라고 말한다. 박한길 회장은 결제 프로세스 간소화, 월급 매월 1일 선지급, 자율직급제, 유연근무제, 자율좌석제, 전 직원 법인카드 지급 등 모든 임직원이 일에 몰입할 수 있는 문화를 조성했다. 박한길 회장은 ‘운동은 일만큼 중요하다’는 철학을 바탕으로 운동 시간도 근무 시간으로 인정한다. 실제로 직원들은 근무 중 수영, 승마, 농구 등 다양한 활동을 자유롭게 즐길 수 있다.애터미는 또한 “회사를 위해 희생하지 말고 회사를 이용해 행복해지자”라는 기업관에 따라 애터미 입사와 더불어 일과 가정의 양립, 그리고 퇴직 후의 삶까지 함께 고민한다. 출산 장려금을 1자녀부터 1,000만 원을 지급한다. 또 모든 직원에게 출산휴가나 육아휴직의 사용을 적극 권장한다. 실제 최근 3년간 육아휴직 후 복귀율은 100%다.한편 아시아 중소기업 부문에서 1위를 달성한 글로벌 메디컬 에스테틱 리딩 기업 멀츠 에스테틱스는 117년의 역사를 기반으로 구성원에 대한 투자와 끊임없는 혁신, 존중과 신뢰를 중시하는 기업 문화를 통해 지속 가능한 성장을 이뤄냈다. 장기적인 관점에서, 조직의 성장이 비즈니스 성과 뿐만 아니라 구성원들의 자신감과 소속감에서 비롯된다는 경영 철학이 높은 평가를 받았다.특히 멀츠 에스테틱스 코리아는 올해 2월 ‘대한민국 가장 일하기 좋은 기업’ 1위를 기록하는 쾌거에 이어진 성과뿐만 아니라, 멀츠 에스테틱스 코리아 유수연 대표와 인사부 김은영 상무가 개인상 수상의 영예를 안았다. 2014년부터 명확한 비전으로 멀츠 에스테틱스 코리아를 이끌어 온 유수연 대표는 ‘The Pride of Korea(한국의 자부심)’를, 일하기 좋은 기업 문화 조성과 우수한 인사 전략을 주도한 인사부 김은영 상무는 ‘Best GPTW Specialist(Best GPTW인) 상’을 거머쥐었다.메리어트 인터내셔널은 전 세계 143개 국가 및 지역에서 9,600여 개 이상의 호텔을 운영하는 글로벌 환대 산업 선도 기업으로, 2025 아시아 일하기 좋은 대기업 부문 Top 3에 선정되었다. 이번 수상은 ‘사람 중심(Put People First)’ 철학을 기반으로 신뢰, 포용, 협업 중심의 기업 문화를 지속적으로 실현해온 노력을 인정받은 결과다. 아시아 태평양 지역 다수 시장이 GPTW 인증을 획득했으며, 베트남에서는 ‘일하기 좋은 기업 1위’로 선정되었다. 메리어트는 글로벌 교육, 멘토링, 리더십 개발, 유연 근무제, 웰빙 프로그램 등을 통해 임직원을 지원하고 참여를 독려한다. 직원 설문 결과, 경영진에 대한 신뢰와 직무에 대한 자부심, 의사결정 참여도가 높게 나타났다.한국수자원공사는 글로벌 신뢰경영 평가기관 GPTW가 주관한 ‘아시아에서 가장 일하기 좋은 기업 200대’에서 Large 부문 22위에 올랐다. 이번 선정은 가족친화경영과 독창적 개선 활동을 통해 신뢰경영을 꾸준히 실천한 성과다. K-water는 올해 ‘대한민국에서 가장 일하기 좋은 기업’ Top 2, 워킹맘·시니어 특별상, 아시아 200대 기업 3년(2016~2019) 연속 선정 등 기록을 보유하고 있다. ‘비스포크’·‘블렌딩’·‘톡톡수렴’, PC-off·모성보호 등을 운영하며, 직장 어린이집 확대와 ‘워터케이션’ 도입 등으로 가족친화·창의적 근무문화를 강화한다.한경머니 온라인뉴스팀 기자 moneynews@hankyung.com