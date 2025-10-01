2025 베스트 오너십 1~6위

이재용 회장(1968년생)
3세 경영자(부친 이건희, 조부 이병철)
경영 전문성과 자질 3.81
지배구조 투명성과 책임성 3.44
이해관계자 경영 3.72
오너리스크 감소 +56
지배구조 개선 +33
계열사 수 63
총점 97.6
2 현대차
정의선 회장(1970년생)
3세 경영자(부친 정몽구, 조부 정주영)
경영 전문성과 자질 4.11
지배구조 투명성과 책임성 3.49
이해관계자 경영 3.75
오너리스크 감소 +38
지배구조 개선 + 25
계열사 수 74
총점 97
3 LG
구광모 회장(1978년생)
4세 경영자(부친 구본무, 조부 구자경, 증조부 구인회)
경영 전문성과 자질 3.62
지배구조 투명성과 책임성 3.51
이해관계자 경영 3.67
오너리스크 감소 +21
지배구조 개선 +19
계열사 수 63
총점 91.3
4 한화
김승연 회장(1952년생)
2세 경영자(부친 김종희)
경영 전문성과 자질 3.95
지배구조 투명성과 책임성 3.44
이해관계자 경영 3.44
오너리스크 감소 +20
지배구조 개선 +8
계열사 수 119
총점 88.9
5 네이버
이해진 의장 (1967년생)
창업자
경영 전문성과 자질 3.69
지배구조 투명성과 책임성 3.32
이해관계자 경영 3.51
오너리스크 감소 +23
지배구조 개선 +16
계열사 수 45
총점 88.2
6 미래에셋
박현주 회장(1958년생)
창업자
경영 전문성과 자질 3.83
지배구조 투명성과 책임성 3.31
이해관계자 경영 3.37
오너리스크 감소 +8
지배구조 개선 +17
계열사 수 28
총점 85.9
© 매거진한경, 무단전재 및 재배포 금지