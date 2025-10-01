2025 베스트 오너십 1~6위

3세 경영자(부친 이건희, 조부 이병철)경영 전문성과 자질 3.81지배구조 투명성과 책임성 3.44이해관계자 경영 3.72오너리스크 감소 +56지배구조 개선 +33계열사 수 63총점 97.63세 경영자(부친 정몽구, 조부 정주영)경영 전문성과 자질 4.11지배구조 투명성과 책임성 3.49이해관계자 경영 3.75오너리스크 감소 +38지배구조 개선 + 25계열사 수 74총점 974세 경영자(부친 구본무, 조부 구자경, 증조부 구인회)경영 전문성과 자질 3.62지배구조 투명성과 책임성 3.51이해관계자 경영 3.67오너리스크 감소 +21지배구조 개선 +19계열사 수 63총점 91.32세 경영자(부친 김종희)경영 전문성과 자질 3.95지배구조 투명성과 책임성 3.44이해관계자 경영 3.44오너리스크 감소 +20지배구조 개선 +8계열사 수 119총점 88.9창업자경영 전문성과 자질 3.69지배구조 투명성과 책임성 3.32이해관계자 경영 3.51오너리스크 감소 +23지배구조 개선 +16계열사 수 45총점 88.2창업자경영 전문성과 자질 3.83지배구조 투명성과 책임성 3.31이해관계자 경영 3.37오너리스크 감소 +8지배구조 개선 +17계열사 수 28총점 85.9