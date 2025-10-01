2025 베스트 오너십 31~36위

김상열 회장(1961년생)
창업자
경영 전문성과 자질 2.81
지배구조 투명성과 책임성 2.77
이해관계자 경영 2.65
오너리스크 감소 -6
지배구조 개선 -5
계열사 수 40
총점 64.8
32 HDC
정몽규 회장(1962년생)
2세 경영자(부친 정세영, 백부 정주영)
경영 전문성과 자질 2.8
지배구조 투명성과 책임성 2.78
이해관계자 경영 2.7
오너리스크 감소 -12
지배구조 개선 -7
계열사 수 34
총점 64.4
33 SM
우오현 회장(1945년생)
창업자
경영 전문성과 자질 2.86
지배구조 투명성과 책임성 2.63
이해관계자 경영 2.68
오너리스크 감소 -8
지배구조 개선 -8
계열사 수 58
총점 70.3
34 하림
김홍국 회장(1959년생)
창업자
경영 전문성과 자질 2.89
지배구조 투명성과 책임성 2.62
이해관계자 경영 2.6
오너리스크 감소 -9
지배구조 개선 -6
계열사 수 43
총점 62.8
35 이랜드
박성수 회장(1959년생)
창업자
경영 전문성과 자질 2.72
지배구조 투명성과 책임성 2.59
이해관계자 경영 2.65
오너리스크 감소 -6
지배구조 개선 -5
계열사 수 32
총점 62.6
36 부영
이중근 회장(1941년생)
창업자
경영 전문성과 자질 2.75
지배구조 투명성과 책임성 2.54
이해관계자 경영 2.73
오너리스크 감소 -5
지배구조 개선 -12
계열사 수 21
총점 62.3
