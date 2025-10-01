2025 베스트 오너십 31~36위

창업자경영 전문성과 자질 2.81지배구조 투명성과 책임성 2.77이해관계자 경영 2.65오너리스크 감소 -6지배구조 개선 -5계열사 수 40총점 64.82세 경영자(부친 정세영, 백부 정주영)경영 전문성과 자질 2.8지배구조 투명성과 책임성 2.78이해관계자 경영 2.7오너리스크 감소 -12지배구조 개선 -7계열사 수 34총점 64.4창업자경영 전문성과 자질 2.86지배구조 투명성과 책임성 2.63이해관계자 경영 2.68오너리스크 감소 -8지배구조 개선 -8계열사 수 58총점 70.3창업자경영 전문성과 자질 2.89지배구조 투명성과 책임성 2.62이해관계자 경영 2.6오너리스크 감소 -9지배구조 개선 -6계열사 수 43총점 62.8창업자경영 전문성과 자질 2.72지배구조 투명성과 책임성 2.59이해관계자 경영 2.65오너리스크 감소 -6지배구조 개선 -5계열사 수 32총점 62.6창업자경영 전문성과 자질 2.75지배구조 투명성과 책임성 2.54이해관계자 경영 2.73오너리스크 감소 -5지배구조 개선 -12계열사 수 21총점 62.3