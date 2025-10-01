2025 베스트 오너십 37~40위

창업자경영 전문성과 자질 2.68지배구조 투명성과 책임성 2.63이해관계자 경영 2.49오너리스크 감소 -3지배구조 개선 -5계열사 수 51총점 61.62세 경영자(부친 장병희)경영 전문성과 자질 2.67지배구조 투명성과 책임성 2.69이해관계자 경영 2.64오너리스크 감소 -19지배구조 개선 -15계열사 수 30총점 60.73세 경영자(부친 조양래, 조부 조홍제)경영 전문성과 자질 2.8지배구조 투명성과 책임성 2.54이해관계자 경영 2.6오너리스크 감소 -33지배구조 개선 -14계열사 수 25총점 58창업자경영 전문성과 자질 3.04지배구조 투명성과 책임성 2.35이해관계자 경영 2.4오너리스크 감소 -49지배구조 개선 -14계열사 수 115총점 53.4