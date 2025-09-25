큐레이션 알고리즘, AI 활용해 선택의 고민 최소화

문화, 여행, 의료, 헬스, 시니어 등 다양한 산업의 핵심 동력

꼭 필요한 것에만 에너지를 소비하려는 선택적 게으름

밀리의서재와 리디(RIDI)의 AI 추천은 독서를 힘들이지 않고 몰입할 수 있는 경험으로 만든다. ©RIDI

태국 끄라비의 라야바디 리조트처럼 세심한 취향을 반영한 여행 플랫폼이 늘고 있다. ©Stayfolio

건강 상태와 생활 습관을 분석한 맞춤형 건강 기능 식품이 인기다. ©Monolabs

전 세계적으로 고급 시니어 레지던스 수요가 늘고 있다. <뉴욕타임스>가 ‘가장 힙한 시니어 레지던스’로 소개한 뉴욕 브루클린 하이츠 ©The Watermark at Brooklyn Heights