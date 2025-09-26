직주근접 입지 두산건설 '두산위브 더센트럴 도화' 눈길

분양시장에서 ‘직주근접’ 입지의 위상이 높아지고 있다. 고금리와 경기 침체로 청약 수요가 옥석 가리기에 나서면서, 산업단지와 대기업, 주요 업무지구에 인접한 아파트에 청약통장이 집중되는 모습이다.부동산R114 조사에 따르면 올해 공급된 분양단지 가운데 단지 반경 10㎞ 내에 산업단지, 대기업 사업장, 주요 업무지구를 둔 아파트의 청약 경쟁률이 뚜렷하게 높았다. 특히 서울의 경우 도심권역(CBD), 강남권역(GBD), 여의도·영등포(YBD) 등 3대 업무지구에 인접한 단지가 상위권 경쟁률을 차지했다. 경기 동탄신도시 일대 역시 동탄일반산업단지와 용인 반도체 클러스터 기대감으로 청약 성적이 두드러졌다.지방에서도 흐름은 비슷하다. 충북 청주 흥덕구는 SK하이닉스, LG생활건강 등이 입주한 청주테크노폴리스 배후 주거지가 강세를 보였고, 울산 남구 역시 조선·화학 산업단지와 가까운 단지들의 청약 성적이 높게 나타났다.국토교통부 주거실태조사도 이를 뒷받침한다. 2020~2023년 조사 결과, 이사 경험이 있는 가구가 현재 주택으로 옮긴 주된 이유 가운데 ‘직주근접’이라고 응답한 비율은 2021년 29.6%에서 2023년 31.1%로 상승했다. 같은 기간 ‘집의 시설이나 설비 개선’ 목적을 제치고, 직주근접이 주거 선택의 핵심 요인으로 자리 잡은 것이다.이처럼 주거 트렌드가 실수요 중심으로 옮겨가면서, 직주근접 단지는 불황기에도 흔들리지 않는 수요를 확보하고 있다. 산업단지와 업무지구가 인접한 입지는 일자리와 생활 인프라가 동시에 성장하기 때문에 장기적인 가치가 높다는 분석이다.이러한 흐름 속에서 인천 미추홀구 도화4구역에 들어서는 ‘두산위브 더센트럴 도화’가 눈길을 끌고 있다. 도화동 일대는 현대제철, 동국제강, 현대인프라코어 등 주요 기업과 산업단지가 밀집해 있어 직장인 배후 수요가 풍부하다. 여기에 생활 인프라와 교육·의료 시설까지 갖춰 실거주 여건도 뛰어나다.‘두산위브 더센트럴 도화’는 지하 2층지상~최고 39층, 7개 동, 총 660세대 규모로 조성되며, 조합원 물량을 제외한 412세대가 일반분양으로 공급된다. 전용 59~84㎡ 중소형 위주로 구성돼 있다.일부 타입에는 드레스룸과 알파룸, 팬트리 등 수납 특화 설계가 적용돼 생활 편의성을 극대화했다. 최상층 스카이라운지에서 도심 전망을 즐길 수 있으며, 게스트하우스, 피트니스센터, 세대창고 등 다양한 생활 편의 시설이 마련된다. 원도심 재개발 단지 특성상 홈플러스, 이마트트레이더스 같은 대형마트와 앨리웨이 인천, CGV 등 문화시설이 가깝고, 인천의료원, 인천백병원 등 의료시설도 인접해 있다.교통망 역시 우수하다. 1호선 도화역을 통해 구로, 용산· 서울역· 종로 등 서울 주요 지역으로 환승 없이 이동할 수 있고, 주안역에서 특급전동열차로 환승하면 용산역까지 약 35분대에 도달해 광역 접근성이 뛰어나다. 인천지하철 2호선 주안국가산단역을 이용하면 인천 내부 이동도 편리하다. 도로 교통으로는 경인고속도로와 제2경인고속도로 진입이 수월하다.한경머니 온라인뉴스팀 기자 moneynews@hankyung.com