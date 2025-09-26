㈜뉴트리케어, 횡성 제1공장 준공식 개최

글로벌 뷰티&헬스 전문기업 (주)뉴트리케어(대표 김호범)가 지난 25일 강원특별자치도 횡성군에서 진행된 제1공장 준공식을 개최하고 본격적인 통합 생산 클러스터 활성화를 추진한다고 밝혔다.총면적 4,776.73m² 규모의 제1공장은 건강기능식품 생산을 주력으로 한다. 기존 준공된 펫 영양제 제조 중심의 제2공장, 화장품 제조를 전문으로 하는 제3공장과 함께 ‘뉴트리케어 통합 생산 클러스터’를 완성하는 핵심 시설로 평가받고 있다.뉴트리케어는 새롭게 준공된 제1공장에 원료관리부터 혼합과 생산 및 포장, 출하, 보관에 이르는 모든 프로세스에 혁신 기술 기반의 첨단 생산 시스템을 도입하였으며, 이를 통해 제품의 품질 및 생산능력을 더욱 높인다는 계획이다.뉴트리케어 이노베이션센터(Nutricare Innovation Center 이하 NIC) 1층 카페테리아에서 열린 제1공장 준공식에는 김호범 대표를 비롯해 이성훈 부사장, 윤숭섭 전무 등 주요 임직원 및 내빈 130여명이 참석한 가운데 진행됐다.뉴트리케어 김호범 대표는 “이번 제1공장 준공은 지난 22년간 뉴트리케어가 쌓아온 업력에 있어 큰 전환점이 되는 순간”이라며 “제1공장 준공으로 완성된 ‘뉴트리케어 통합 생산 클러스터’ 구축을 통해 건강기능식품, 화장품, 펫푸드의 시너지를 극대화하는 동시에 내외부 모두에서 실질적인 효과를 경험할 수 있는 통합 솔루션을 제공할 것”이라고 밝혔다.김호범 대표는 이어 “아울러 향후 제1공장을 중심으로 건강식품 제조 및 R&D 혁신의 기반을 마련하고, 국내외 시장에서 신뢰받는 글로벌 파트너로 성장할 수 있도록 지속적인 노력을 기울일 계획”이라고 덧붙였다.한경머니 온라인뉴스팀 기자 moneynews@hankyung.com