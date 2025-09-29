민간임대의 새 기준 제시… 고양 덕이동 ‘일산 더 센트럴’ 주목

고양시 일산서구 덕이동에 조성되는 ‘일산 더 센트럴’이 기존 1기 신도시의 노후 주거지를 대체할 새로운 주거지로 떠오르고 있다. 불안정한 주택 시장 속에서 장기간 안정적인 거주가 가능하고, 향후 분양 기회까지 고려할 수 있어 실거주자와 투자자 모두의 관심을 끌고 있다.일산 더 센트럴은 최대 10년간 안정적으로 거주할 수 있는 민간 임대 방식으로, 계약 기간 동안 임대료 상승률이 제한돼 장기 거주 시 주거비에 대한 부담이 적다. 거주 후 분양 전환 시에는 시세 대비 약 80% 수준의 가격으로 전환할 수 있어 초기 자금 부담 없이 ‘내 집 마련’이 가능하다.지하 2층~지상 29층, 16개 동 규모의 단지는 총 1,508세대로 구성되며, 전용면적 59㎡ㆍ84㎡ 타입은 물론 펜트하우스 등 다양한 주거 형태를 갖췄다. 남향 위주 배치와 4-BAY 구조의 설계를 통해 채광과 통풍 효율을 극대화했으며, 실용적인 공간 활용도도 눈에 띈다.특히 일반적인 임대 아파트에서 보기 드문 프리미엄 커뮤니티 시설이 마련돼 있다. 단지 내에는 수영장, 골프연습장, 풋살장, 미니 농구장, 인라인스케이트장 등 다양한 스포츠 시설이 집약된 대규모 커뮤니티가 조성된다.생활 편의 시설 또한 인접해 있다. 차량으로 짧은 거리에 스타필드 고양, 롯데 프리미엄 아울렛, 코스트코 등이 위치해 쇼핑이 편리하며, 백병원과 국립암센터 등 주요 의료시설도 가까워 의료 접근성도 우수하다. 교육 환경 역시 경쟁력이 높다. 덕이초·중·고는 물론 고양예고 등 우수한 학교와 학원, 도서관들이 가까이 밀집해 교육 수요에도 대응한다.교통 면에서도 뛰어난 입지를 자랑한다. GTX-A 노선의 킨텍스역과 운정중앙역, 지하철 3호선 대화역이 모두 인접해 서울 중심업무지구까지 빠르게 연결된다. 서울역까지 약 20분, 삼성역까지는 30분 내외로 이동할 수 있으며 자유로, 수원문산고속도로, 서해선, 경의중앙선 등도 이용할 수 있어 광역 이동성이 높다.미래 가치 측면에서도 긍정적인 전망이 이어진다. 파주 메디컬클러스터, 일산테크노밸리, 방송영상밸리, 킨텍스 제3전시장 등 대형 개발 사업들이 예정돼 있다.한경머니 온라인뉴스팀 기자 moneynews@hankyung.com