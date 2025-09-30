중흥 S-클래스 힐더포레, XR 실시간 라이브 방송 성료

분양시장 침체 속에서 시행·시공사들이 차별화된 마케팅을 모색하는 가운데, ‘중흥 S-클래스 힐더포레’가 XR(확장현실) 기술을 접목한 실시간 라이브 방송을 진행해 주목을 받았다.이번 방송은 지난 9월 25일 진행됐으며, 조회수 28만 8천 회와 최고 동시 접속자 237명을 기록했다. 방송에서는 단순 유니트 소개를 넘어 XR 기술을 활용해 단지 전경, 조경, 채광, 옵션 적용 여부 등을 입체적으로 구현해 관람객들이 현장을 직접 찾지 않고도 주거 환경을 확인할 수 있도록 했다.또한 실시간 댓글 소통으로 수요자들의 궁금증을 즉각 해소했으며, 방송에는 김인만 부동산경제연구소장과 전문 아나운서가 참여해 설명과 분석을 곁들여 신뢰도를 높였다.‘중흥S-클래스 힐더포레’ 분양대행사 ‘한우리레드’ 담당자는 “견본주택 방문 시 고객의 가장 큰 불편요소 중 견본주택 입장 시 대기기간, 제한된 공간에서의 번잡함으로 세대를 자세히 보기도 힘들다는 점과 견본세대 건립의 한계로 모든 타입을 확인할 수 없던 아쉬움 등을 고려하여 XR기술을 접목한 라이브 커머스를 통해 견본주택에 방문하지 않아도 고객의 궁금증을 해소하고자 했다”고 밝혔다.한편, 중흥S-클래스 힐더포레는 딸기원2지구 재개발 정비사업을 통해 공급되는 단지로, 지하 4층~지상 15층, 22개 동 총 1,096세대 규모다. 이 중 전용면적 59·84㎡ 637세대가 일반분양으로 공급된다. 청약 일정은 9월 30일(화) 1순위, 10월 1일(수) 2순위 청약을 진행한다.당첨자 발표는 10월 14일(화)이며, 정당 계약은 10월28일(화)~30일(목) 3일간 진행된다.진행된 분양 라이브 방송은 중흥S-클래스 힐더포레 홈페이지에서 재시청할 수 있다.한경머니 온라인뉴스팀 기자 moneynews@hankyung.com